Бывший игрок «Барселоны» подписал контракт с «Динамо» из Бухареста. Теперь в румынском клубе подозревают, что вместо себя он отправил играть брата-близнеца

Эдгар Ие в составе голландского «Фейеноорда», 2019 год Pro Shots / imago images / Scanpix / LETA

Футбольный клуб «Динамо» из Бухареста, выступающий в чемпионате Румынии, заподозрил, что один из его игроков — недавно заключивший контракт защитник Эдгар Ие — на самом деле вместо себя отправил играть своего брата-близнеца. Об этом пишет испанское спортивное издание Marca.

Эдгар Ие — 30-летний футболист из Гвинеи-Бисау. Он тренировался в системе «Барселоны» (но за основной состав клуба сыграл лишь один матч), а затем выступал за французский «Лилль», турецкий «Трабзонспор», голландский «Фейеноорд» и другие команды — а также дважды выходил на поле в составе сборной Гвинеи-Бисау. С «Динамо» — многократным чемпионом Румынии, который сейчас находится в кризисе (прошлый сезон команда впервые в своей истории провела во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии, но по его итогам вернулась в первый), — Эдгар Ие подписал контракт в феврале.

Зарплата футболиста в «Динамо» составляет 18 тысяч евро в месяц — это значительная сумма по меркам чемпионата Румынии. За клуб из Бухареста защитник с февраля сыграл в пяти матчах.

Как пишет румынский спортивный журналист Эмануэль Рошу, в «Динамо» давно заподозрили, что их игрок — не тот, за кого себя выдает. Во-первых, он не говорит на английском языке, хотя в клубе перед подписанием контракта знали, что Эдгар Ие владеет английским. Во-вторых, футболист отказался предоставить клубу свои водительские права, когда его об этом попросили. Тогда в «Динамо» предположили, что вместо Эдгара Ие к ним приехал его брат-близнец Эделино — он тоже профессиональный футболист, но гораздо менее успешный: большую часть карьеры он провел в низших лигах Португалии и Польши.

Сейчас «Динамо», по данным румынских футбольных СМИ, ищет возможность расторгнуть контракт с Ие. Клуб также хочет, чтобы игроку сделали анализ ДНК. В последний раз футболист выходил на поле 1 апреля, затем еще два матча оставался в запасе, а с тех пор уже пять игр не попадает в заявку.

Официально «Динамо» и сам Эдгар Ие (или его брат) ситуацию не комментировали, также от комментариев отказались и в чемпионате Румынии. При этом, если факт обмана подтвердится, клубу могут засчитать техническое поражение во всех матчах, в которых футболист выходил на поле — за эти пять игр «Динамо» набрало восемь очков.