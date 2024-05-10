Женщина, ставшая прототипом сталкерши из «Олененка», дала интервью и пригрозила судом автору сериала Ричарду Гэдду Она признала, что была знакома с Гэддом, но отрицает, что писала ему тысячи писем

Женщина по имени Фиона Харви, которая стала прототипом сталкерши в сериале «Олененок» Ричарда Гэдда, основанном на истории из его личной биографии, дала большое интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. В нем она отвергла обвинения в преследовании Гэдда и пообещала подать в суд на него и на компанию Netflix.

Женщина дала интервью после того, как поклонники «Олененка» попытались вычислить преследовавшую Гэдда в реальности сталкершу, и пришли к выводу, что это Харви. Сам Гэдд ранее уверял, что изменил в сериале детали биографии своей преследовательницы, чтобы ее не узнали.

Мини-сериал Ричарда Гэдда «Олененок» рассказывает о комике-неудачнике, которого преследует сталкерша по имени Марта. По сюжету, на протяжении нескольких месяцев Марта поджидает мужчину на работе, караулит на улице, забрасывает тысячами писем и десятками голосовых сообщений, а еще нападает на его родителей и девушку. Сериал, вышедший на Netflix 11 апреля, основан на автобиографическом моно-спектакле Гэдда. «Олененок» стал одним из главных сериальных хитов этой весны. Шоу неожиданно для многих оказалось в топе Netflix и получило 97% одобрения критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

В интервью Харви заявила, что не смотрела сериал, но выразила уверенность, что героиня «Олененка» — это она. Женщина рассказала, что еще несколько лет назад видела фрагменты одноименного спектакля Гэдда и уже тогда поняла, что речь о ней.

Свой образ в сериале Харви назвала «клеветой» и обвинила Ричарда Гэдда и Netflix во лжи. «Они заявили это как реальную историю, но это неправда», — сказала Харви и добавила, что собирается подать в суд на комика и стиминговый сервис.

Piers Morgan Uncensored

Харви заявила, что не преследовала Гэдда, не писала ему «десятки тысяч имейлов и сотню писем», а на вопрос ведущего о том, кто же тогда отправил все эти сообщения, она ответила: «Может, он сам их выдумал. Без понятия». «Я думаю, у него расстройство психики», — сказала она про режиссера.

Ведущий Пирс Морган несколько раз во время беседы возвращался к письмам, и Харви в конце концов признала, что «могла написать несколько имейлов и одно письмо от руки», — но подчеркнула, что к остальным не имеет отношения. Она также рассказала, что для общения с разными людьми использует четыре телефона.

При этом Харви подтвердила, что действительно познакомилась с комиком в лондонском пабе The Hawley Arms и что в шутку назвала его «олененком», после того как он постригся налысо.

Ричард Гэдд и Netflix пока не комментировали заявления Фионы Харви.

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