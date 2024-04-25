ФСИН провела показ спецодежды для колоний. У заключенных появятся пижамы, леггинсы, шорты и халаты

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России разработала образцы новой спецодежды для заключенных, сообщает министерство юстиции РФ. Образцы одежды показали на совещании, прошедшем в Минюсте 24 апреля при участии ФСИН и правозащитников. Модели одежды продемонстрировали на манекенах.

ФСИН предложила изменить цветовую гамму и внешний вид уже имеющейся одежды, а также ввести новые предметы одежды и обуви. Представители ведомства предложили Минюсту на выбор зеленый, бордовый и светло-серый цвета для женщин и серый и графитовый для мужчин, пишет «Коммерсант». Предполагается, что сперва новую одежду и обувь в качестве эксперимента предоставят заключенным одной из колоний.

Минюст России

Минюст России

При Минюсте создана рабочая группа по разработке новой спецодежды. В нее вошла член Совета по правам человека, журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева. По ее словам, во ФСИН учли многие идеи, которые она предложила на основе разговоров с заключенными. Так осужденные женщины смогут носить пижамы вместо ночных сорочек, леггинсы вместо шерстяных колготок, зимние шапки вместо полушерстяных платков.

Минюст России

В публикации в МК журналистка также упоминает шорты и халаты, которые разработали во ФСИН. По словам Меркачевой, осужденным женщинам предложат альтернативу косынкам, ношение которых обязательно в большинстве колоний. Именно на косынки жаловались осужденные женщины, с которыми поговорила Меркачева. В некоторых колониях женщины могу носить вместо косынок легкие белые шарфы, но в других колониях это считается серьезным нарушением. Меркачева рассчитывает, что заключенным также разрешат носить футболки вместо рубашек, в которых неудобно работать.

Минюст России

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что новые модели одежды «не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но также будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания».

В центре слева — Ева Меркачева, второй справа — Константин Чуйченко Минюст России

По данным Минюста на октябрь 2023 года, в российских исправительных колониях находятся 266 тысяч человек. Количество заключенных в колониях сокращается несколько лет, но темпы ускорились, когда в 2022 году осужденных стали вербовать для участия в войне.