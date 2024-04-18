Из Google уволили 28 сотрудников, устроивших сидячую забастовку в офисе Они потребовали закрыть совместный проект с израильским правительством, опасаясь использования технологий в военных целях

Компания Google уволила 28 сотрудников, которые протестовали против совместного с израильским правительством проекта Nimbus и требовали прекратить геноцид палестинцев в секторе Газа.

Проект Nimbus появился в 2021 году, когда Google и Amazon заключили с правительством Израиля контракт стоимостью 1,2 миллиарда долларов на предоставление возможностей искусственного интеллекта и облачных вычислений. Политика Google запрещает использование сервисов компании для участия в «насилии, которое может привести к смерти, серьезному вреду или травме». Однако издания Time и The Intercept выяснили, что со стороны Израиля в Nimbus принимает участие министерство обороны.

По данным Time, в рамках проекта израильское Минобороны имеет свою собственную точку входа в инфраструктуру Google Cloud, которая позволяет хранить и обрабатывать данные, а также получать доступ к сервисам искусственного интеллекта. Из документов, полученных изданием The Intercept в 2022 году, следовало, что доступные Израилю сервисы Google обладают возможностями распознавания лиц, автоматической категоризации изображений и отслеживания объектов.

В Google описывают взаимодействие с израильским правительством по проекту Nimbus как исключительно гражданское. Представитель компании заявил Time, что их работа не направлена ​​на «засекреченные военные задачи, имеющие отношение к оружию или разведывательным службам». Однако протестующие cотрудники Google считают, что проект Nimbus может быть использован именно в военных целях. Их беспокойство, как пишет Time, основано на трех фактах: прямом заявлении министерства финансов Израиля в 2021 году, что Nimbus будет использоваться министерством обороны; характере услуг, которые, вероятно, будут доступны израильскому правительству, а также очевидной неспособностью Google отследить, что именно Израиль делает с технологиями. При этом пока никаких доказательств использования сервисов Google в убийствах мирных жителей нет, отмечает Time.

4 марта 2024 года в Нью-Йорке проходила конференция, на которой выступал управляющий директор Google в Израиле Барак Регев. Его выступление прервал один из зрителей, назвавшийся программистом Google Cloud. Он заявил, что отказывается создавать технологии, которые способствуют геноциду, апартеиду или слежке. «Нет технологиям для апартеида», — успел выкрикнуть протестующий, одетый в футболку с логотипом Google, прежде чем его вывели из зала.

Программистом оказался 23-летний Эдди Хэтфилд. Три дня спустя его уволили из Google, писал Time. К этому моменту внутри компании уже сформировалось объединение No Tech For Apartheid («Нет технологиям для апартеида»), которое, по словам его участников, насчитывало более 200 сотрудников Google.

16 апреля протестовать вышли сотрудники компании в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния. В Нью-Йорке они провели сидячую забастовку длительностью более 10 часов. В Калифорнии протестующие заняли офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана. В оба офиса вызвали полицию. Девятерых сотрудников Google задержали. Как пишет The Washington Post, через несколько часов их отпустили.

Спустя два дня после сидячей забастовки вице-президент Google по глобальной безопасности Крис Рэкоу разослал всем сотрудникам внутреннее письмо, в котором говорилось, что «подобному поведению» нет места в офисе и компания его «не потерпит». Полностью текст этого письма приводит The Verge.

Рэкоу заявил, что участники сидячей забастовки «захватили офисные помещения, осквернили нашу собственность и физически препятствовали работе других сотрудников Google». «Их поведение было неприемлемым, крайне деструктивным и заставляло коллег чувствовать угрозу», — говорилось в письме. По итогам расследования 28 сотрудников, «уличенных в причастности» к забастовке, были уволены, отметил Рэкоу.

В ответном заявлении представители No Tech For Apartheid назвали увольнения «вопиющим актом возмездия» со стороны Google. «За три года организации протестов против проекта Nimbus мы так и не услышали ни от одного руководителя ни слова о наших опасениях», — говорится в заявлении группы.