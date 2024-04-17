«Мы строили, постоянно обгоняя воду» Жители поселка под Оренбургом сами возвели дамбу, чтобы спастись от наводнения

В начале апреля Оренбургская область пострадала от паводка, там оказались затоплены несколько населенных пунктов, в том числе город Орск, в котором прорвало защитную дамбу. В селе Ивановка, которое находится в нескольких километрах от Оренбурга, жители жилого комплекса «Перовский» не стали дожидаться помощи от властей и сами возвели дамбу, чтобы спастись от наводнения.

8 апреля жители «Перовского» начали получать сообщения от МЧС о том, что они находятся в зоне возможного затопления, рассказал «Медиазоне» местный житель Иван Черноморец. Они устроили собрание, на котором решили спасать свое жилье и имущество, а не эвакуироваться. Жители укрепили размытые участки вдоль поселка, но затем уровень воды стал подниматься «колоссально».

По словам Черноморца, из жилого комплекса вывезли детей, пожилых людей и тех, кто ограничен в передвижении. Потом местные жители начали строить дамбу. Только за один день 12 апреля они завезли 200 автомобилей глины. В тот момент в поселке работало около шести экскаваторов и погрузчиков, но вскоре жителям пришлось искать дополнительную помощь. Одна из строительных организаций помогла им с техникой и перевозкой грунта.

Люди работали круглосуточно, некоторые почти не спали. В итоге протяженность дамбы составила полтора километра. Там разбили четыре поста, где по ночам посменно дежурили люди, которые обходили дамбу в поисках прорывов. Если они находили течь, то вызывали погрузчик, засыпали место глиной и трамбовали, чтобы дамба не разрушилась.

«Мы строили, постоянно обгоняя воду, работа шла на опережение. В пике строительства было очень много людей. Нанимали технику — какая-то была своя, а какая-то наемная. Ночью работа не прекращалась. Все было системно, несмотря на то, что казалось, что все стихийно. Все знали, что нужно делать. Важную роль сыграли женщины. Мужчины работали, а женщины готовили, покупали, заказывали еду, грели чай и кофе, на месте все разливали и раскладывали. Обогревали словом и делом. Мы дежурили группами, реагируя на протечки в дамбе и немедленно устраняя их. Организовали посты», — рассказал «Газете.ру» еще один местный житель Александр Ильин.

Иван Черноморец заявил, что в строительстве дамбы участвовали более 200 человек. По его словам, люди брали отгулы и неоплачиваемые отпуска на работе, «все делали упор на спасении поселка и домов».

Местные власти нам не мешали. Я знаю, что у администрации сельского совета нет абсолютно никаких ресурсов: у них нет ни техники, ни специалистов. Грубо говоря, там несколько женщин и пара предпенсионного возраста мужчин. Чем они могли нам физически помочь? Если я не ошибаюсь, одна из строительных организаций, которая нам помогала, получала часть глины с земли, которая была выделена для устранения ЧС. Теперь вопрос по оплате остался, они готовят для нас смету, и мы теперь будем пытаться как-то закрыть эту задолженность.

Черноморец затруднился сказать, смогут ли жители получить какую-то компенсацию от властей, так как «фактически нас не затопило», но люди «оставили работу, которой кормили свои семьи». Для оплаты услуг строительной организации жители планирует «складываться все вместе». По расчетам местных геодезистов, при том уровне воды, который подступал к поселку в течение недели, пострадали бы 150 домов. Черноморец добавил, что уровень воды за последние три дня спал и теперь затопление жилому комплексу не грозит. Однако в поселке уже неделю нет водоснабжения.

По словам Александра Ильина, строительство дамбы продолжалось шесть суток. Еще один участник строительства дамбы Александр Грызунов заявил, что жителям было страшно.

Первый момент — это страх. Когда стоишь на дамбе и видишь 1,5 метра воды с одной стороны, а с другой стороны улицу. Второе — страшно идти спать. Лежишь и не спишь, а слушаешь и думаешь: «Вот сейчас рванут эти 1,5 метра». Смотришь, нет, все еще на горизонте вода, она все еще там. Мне, наверное, еще никогда так страшно в жизни не было. С другой стороны, есть другой эмоциональный момент. Идешь с лопатой с этой дамбы днем, солнце светит, птички поют, люди ходят вокруг своих домов. И понимаешь, что ты причастен к этому спокойствию. Ощущение того, что мы держим поселок своими руками — оно просто удивительное.

Как жители разных поселков Оренбурга спасли свои дома от наводнения? И сколько это им стоило? НО.Медиа из России