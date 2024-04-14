новости
Алла Пугачева накануне дня рождения выпустила сингл «Я плачу» Стихи и музыку написал Леонид Агутин. Песня (конечно же) о любви
Источник: Meduza
Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнится 75 лет, выпустила новую песню «Я пла́чу». Слова и музыку написал Леонид Агутин. Таблоиды пишут, что композиция записана пять лет назад — якобы певица должна была исполнить ее на концерте, посвященном пятидесятилетию Леонида Агутина, но этого не произошло (Пугачева сообщила, что из-за болезни не сможет приехать на юбилейное шоу). 14 апреля песня появилась на каналах Пугачевой в стриминговых сервисах. Накануне выход сингла анонсировала концертный директор певицы Елена Чупракова (при каких обстоятельствах записана песня, она не уточнила). По словам Чупраковой, 15 апреля выйдет еще один сингл Пугачевой.