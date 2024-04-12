Елена Прекрасная встречает Париса. Кассандра отвергает Аполлона Это фрески, найденные при раскопках в Помпеях. Посмотрите на них
Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили банкетный зал, стены которого украшают фрески с Аполлоном, Кассандрой, Парисом и Еленой Прекрасной. По словам ученых, это «одно из самых поразительных открытий», сделанных при раскопках в городе, который был уничтожен из-за извержения Везувия в 79 году нашей эры.
Комната площадью 15 на шесть метров была найдена в особняке на Виа-ди-Нола — самой длинной улице в Помпеях. На полу банкетного зала археологи обнаружили мозаику из более чем миллиона белых плиток.
Стены зала выкрашены в черный цвет. Предположительно, это было сделано для того, чтобы скрыть копоть от масляных ламп. Сам зал был «изысканным местом для развлечений во время дружеских встреч».
На одной из фресок изображена Елена Прекрасная, которая впервые встречается с Парисом.
На другой фреске изображен Аполлон, который пытается добиться расположения Кассандры.
«Люди собирались [в банкетном зале], чтобы пообедать после захода солнца. Мерцающий свет ламп создавал впечатление, будто изображения двигаются, особенно после нескольких бокалов хорошего кампанского вина», — сказал директор Археологического парка города Помпеи Габриэль Цухтригель.
Археологи считают, что найденные фрески относятся к «третьему стилю» римской настенной живописи, они датируются периодом между 15 годом до нашей эры и 40-50 годами нашей эры.
Банкетный зал обнаружили в районе № 9 — жилом и коммерческом квартале города (исследователи еще в XIX веке поделили Помпеи на девять районов). Что из себя представляет этот район, исследователи до сих пор не знают. Как отмечает BBC News, во время раскопок в XIX веке там нашли прачечную, а во время последних работ обнаружили пекарню и «парадную резиденцию».