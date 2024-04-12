Елена Прекрасная встречает Париса. Кассандра отвергает Аполлона Это фрески, найденные при раскопках в Помпеях. Посмотрите на них

Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили банкетный зал, стены которого украшают фрески с Аполлоном, Кассандрой, Парисом и Еленой Прекрасной. По словам ученых, это «одно из самых поразительных открытий», сделанных при раскопках в городе, который был уничтожен из-за извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Комната площадью 15 на шесть метров была найдена в особняке на Виа-ди-Нола — самой длинной улице в Помпеях. На полу банкетного зала археологи обнаружили мозаику из более чем миллиона белых плиток.

Стены зала выкрашены в черный цвет. Предположительно, это было сделано для того, чтобы скрыть копоть от масляных ламп. Сам зал был «изысканным местом для развлечений во время дружеских встреч».

Банкетный зал с черными стенами Parco Archeologico di Pompei press office / AFP / Scanpix / LETA

На одной из фресок изображена Елена Прекрасная, которая впервые встречается с Парисом.

Елена Прекрасная (Елена Троянская) и Парис Parco Archeologico di Pompei press office / AFP / Scanpix / LETA

На другой фреске изображен Аполлон, который пытается добиться расположения Кассандры.

Аполлон Parco Archeologico di Pompei press office / Reuters / Scanpix / LETA Кассандра Credit: Parco Archeologico di Pompei/Cover Images

«Люди собирались [в банкетном зале], чтобы пообедать после захода солнца. Мерцающий свет ламп создавал впечатление, будто изображения двигаются, особенно после нескольких бокалов хорошего кампанского вина», — сказал директор Археологического парка города Помпеи Габриэль Цухтригель.

Parco Archeologico di Pompei press office / AFP / Scanpix / LETA Parco Archeologico di Pompei press office / ABACAPRESS / Scanpix / LETA

Parco Archeologico di Pompei press office / AFP / Scanpix / LETA

Археологи считают, что найденные фрески относятся к «третьему стилю» римской настенной живописи, они датируются периодом между 15 годом до нашей эры и 40-50 годами нашей эры.

Банкетный зал обнаружили в районе № 9 — жилом и коммерческом квартале города (исследователи еще в XIX веке поделили Помпеи на девять районов). Что из себя представляет этот район, исследователи до сих пор не знают. Как отмечает BBC News, во время раскопок в XIX веке там нашли прачечную, а во время последних работ обнаружили пекарню и «парадную резиденцию».

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Что еще было найдено в Помпеях

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