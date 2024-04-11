О Джей Симпсон на слушаниях по условно-досрочному освобождению в 2017 году Jason Bean / Getty Images

В США в возрасте 76 лет умер бывший американский спортсмен и актер О Джей Симпсон. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание, о котором впервые стало известно годом ранее. В заявлении в соцсети икс члены его семьи сообщили, что он умер в окружении детей и внуков, и попросили «уважать неприкосновенность частной жизни в этот трудный период».

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О Джей Симпсон родился в Сан-Франциско в 1947 году. В школьные годы он был участником одной из местных уличных банд и несколько раз на короткое время попадал в тюрьму. Его жизнь изменила случайная встреча со звездой бейсбола Уилли Мэйсом — по словам самого Симпсона, она побудила его серьезно заняться спортом. Симпсон стал успешно выступать за школьную команду по американскому футболу на позиции , и по окончании школы смог получить спортивную стипендию в Университете Южной Калифорнии (USC), у которого была одна из наиболее сильных студенческих футбольных команд в стране.

В 1968 году, в последний год обучения, Симпсон вместе с USC выиграл чемпионат США среди студентов, а сам получил Хайсман Трофи — персональную награду самому ценному игроку сезона. Через несколько месяцев он был выбран под первым номером на НФЛ.

На профессиональном уровне Симпсон отыграл 11 сезонов за команды «Баффало Биллс» и «Сан-Франциско Фортинайнерс». Он был одним из лучших игроков десятилетия. За этот период он пять раз попадал в символическую сборную сезона и столько же — в матч всех звезд, а также установил несколько статистических рекордов НФЛ для раннинбеков. Симпсон ушел из футбола по завершении сезона 1979 года, а уже через пять лет его включили в Зал славы НФЛ.

В 1980-е Симпсон несколько лет работал спортивным комментатором, а также более активно занялся актерской карьерой (сниматься в эпизодических ролях он начал еще в начале 1970-х). Его наиболее известной актерской работой стала трилогия «Голый пистолет», где он сыграл детектива Нордберга, соратника главного героя в исполнении Лесли Нильсена. Первый фильм трилогии вышел в 1988 году, последний — в 1994-м.

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В июне 1994 года бывшая жена О Джея Николь Браун-Симпсон, с которой они развелись за несколько месяцев до этого, была убита в собственном доме в Лос-Анджелесе вместе со своим новым бойфрендом Роном Голдманом. Симпсон стал единственным подозреваемым в убийстве. На это указывали многочисленные улики, в частности, окровавленные перчатки, одна из которых была найдена на месте преступления, а другая — у него дома. Образцы крови на обеих перчатках совпали с образцами Браун-Симсон и Голдмана. Мотивом преступления обвинение назвало ревность. Симпсон категорически отрицал свою вину.

Процесс над Симпсоном стал одним из наиболее освещаемых судов в истории США. Он имел очевидную расовую подоплеку, поскольку погибшие, как и прибывшие на место преступления полицейские, были белыми, а сам Симпсон — темнокожим. Для американского общества того времени этот вопрос продолжал оставаться крайне болезненным: лишь за два года до этого в Лос-Анджелесе произошли на расовой почве, в ходе которых погибли 63 человека.

Команда адвокатов Симпсона убеждала присяжных, что их подзащитный стал обвиняемым только лишь из-за своего цвета кожи и расовой предвзятости полицейских. Эта стратегия сработала. Несмотря на огромное количество улик, в том числе совпадений по ДНК, присяжные, среди которых было девять темнокожих, один латиноамериканец и две белых женщины, признали О Джей Симпсона невиновным. Опросы общественного мнения, проводившиеся вскоре после приговора в 1995 году, показывали, что большая часть афроамериканцев считала оправдательный приговор обоснованным, а большая часть белых американцев полагала, что он был вынесен по расовым мотивам. По прошествии многих лет ситуация изменилась: так, в 2014 году уже больше половины афроамериканцев заявляли, что считают О Джея виновным.

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В 1997-м, два года спустя после оправдательного приговора, Симпсон проиграл родственникам убитых дело в гражданском суде, который признал его ответственным за смерть Браун-Симпсон и Голдмана и обязал выплатить семьям бывшей жены и ее бойфренда в общей сложности 33,5 миллиона долларов. Бывший спортсмен фактически оказался банкротом, ему пришлось распродавать свои футбольные награды и имущество.

В 2006 году, пытаясь поправить финансовое положение, Симпсон анонсировал выход книги «Если бы я сделал это», в которой рассказывалось о «гипотетическом» описании убийства. Анонс вызвал скандал, Симпсона обвинили в попытке наживы на собственном преступлении. Выход книги был сорван — в итоге она вышла через год, с измененным названием «Если бы я сделал это: Признания убийцы», а к тексту были добавлены комментарии семьи убитого Рона Голдмана. По решению суда семья погибшего также получила практически все доходы от книги.

В 2007 году Симпсон был арестован, после того как с группой подельников ограбил торговца спортивными наградами в Лас-Вегасе — сам бывший спортсмен частично признал вину: он не отрицал факта участия в ограблении, но утверждал, что лишь забрал у торговца трофеи, которые раньше принадлежали ему самому и были у него украдены.

Симпсону грозило пожизненное заключение, но в итоге бывший спортсмен получил 33 года тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через девять лет. В 2017 году комиссия с первой попытки признала, что он встал на путь исправления, и Симпсон вышел на свободу. В 2021 году с него были окончательно сняты ограничения, наложенные из-за УДО. В последние годы Симпсон вел спокойную жизнь в кругу .