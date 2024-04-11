Чыонг Ми Лан в суде в день вынесения приговора EPA / Scanpix / LETA

Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.

67-летняя Чыонг Ми Лан — одна из наиболее известных предпринимательниц Вьетнама. Она начинала свою карьеру как продавец косметики на центральном рынке Хошимина. Когда в конце 1980-х власти коммунистического Вьетнама запустили рыночные реформы, она занялась операциями с землей и недвижимостью — как отмечает «Би-би-си», на этом в те годы сделали себе состояние многие богатейшие люди Вьетнама. В 2012 году Чыонг Ми Лан получила контроль над Коммерческим банком Сайгона. Он был создан путем слияния трех банков, которым грозило банкротство, и вскоре стал крупнейшей частной кредитной организацией во Вьетнаме по размеру активов.

Законодательство Вьетнама не позволяет одному человеку владеть более чем 5% акций любого банка, однако Чыонг Ми Лан, используя сотни подставных компаний и доверенных лиц, фактически контролировала более 90% Коммерческого банка Сайгона. Она расставляла своих людей на ключевые должности, после чего они одобряли многомиллионные кредиты фирмам, которыми она владела — по данным следствия, эти кредиты составляли 93% всех кредитов, выдаваемых банком.

Значительную часть этих денег Чыонг Ми Лан обналичивала. Так, в период с 2019 года и до ареста в 2022-м личный водитель предпринимательницы по ее указанию снял со счетов и перевез в ее подвал деньги на сумму около четырех миллиардов долларов.

Чыонг Ми Лан в массовом порядке платила взятки за то, чтобы ее бизнес не подвергали аудиторским проверкам. Деньги получали самые высокопоставленные чиновники. Одним из фигурантов дела стал главный инспектор Центробанка Вьетнама, которому она заплатила пять миллионов долларов.

Процесс над Чыонг Ми Лан стал одним из крупнейших в истории Вьетнама. Для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 прокуроров и около 200 адвокатов. Материалы дела уместились в 104 ящика общим весом в шесть тонн. Власти сделали процесс открытым и показательным — он максимально широко освещался в подконтрольных государству СМИ, а представители обвинения регулярно давали журналистам подробные комментарии.

Всего по делу проходили более 80 обвиняемых, среди которых чиновники, известные в стране бизнесмены и финансисты. В числе фигурантов дела были муж Чыонг Ми Лан, гонконгский инвестор Эрик Чу, и ее племянница. Они получили девять и 17 лет тюрьмы соответственно.

Чыонг Ми Лан не признала вину, но выразила раскаяние, заявив в последнем слове, что плохо разбиралась в банковском бизнесе и у нее не было достаточного «понимания юридических вопросов». Ее адвокаты заявили, что подадут апелляцию.

Общий ущерб от действий Чыонг Ми Лан прокуратура оценила примерно в 22 миллиарда долларов — эту сумму ее обязали выплатить в качестве штрафа. Как отмечает «Би-би-си», существуют предположения, что смертный приговор — это способ оказать давление на осужденную, чтобы она помогла найти украденные деньги в обмен на потенциальное смягчение приговора на апелляции. Reuters также подчеркивает, что хотя во Вьетнаме часто применяют смертную казнь, ее назначают за насильственные, а не за экономические преступления.

Во Вьетнаме с 2016 года проводят антикоррупционную кампанию, получившую название «Пылающие печи». Ее инициатором стал генсек Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг. Кампания была начата как часть плана, в рамках которого к 2045 году Вьетнам должен стать развитой страной с инновационной экономикой.

В ходе кампании сотни чиновников получили тюремные сроки или дисциплинарные взыскания, а два президента страны и два заместителя премьер-министра были вынуждены уйти в отставку. Дело Чыонг Ми Лан — крупнейшее в рамках этой кампании. В то же время, как пишет гонконгское издание South China Morning Post, его результаты могут подорвать доверие международных инвесторов, так как процесс явно показал: во Вьетнаме можно годами вести незаконную деятельность в ключевых секторах экономики, не привлекая внимания властей.