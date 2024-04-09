«Играл в Counter-Strike за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ». В Нижнем Тагиле полиция задержала геймера в компьютерном клубе

Оперативники при участии спецназа задержали посетителя компьютерного клуба «КиберПрайд» в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает E1.ru со ссылкой на слова очевидца, предоставившего изданию видеозапись задержания.

По словам собеседника E1.ru, геймера задержали на прошлой неделе, то есть в первых числах апреля. «В этот момент [он] играл в Counter-Strike за террористов, и тут на него напрыгивает не виртуальный, а реальный спецназ. Очень неожиданно», — рассказал очевидец.

Судя по опубликованной видеозаписи, трое спецназовцев в бронежителах и сотрудники в штатском подходят к одному из посетителей, когда он сидит за компьютером (из записи неясно, во что он играет). Спецназовцы кладут геймера на пол, в то время как сотрудник в штатском снимает происходящее на видео.

В Тагиле задержан геймер Counter-Strike, игравший за террористов Meduza

В чем именно подозревают задержанного, неизвестно. В правоохранительных органах Свердловской области на момент публикации сообщения о задержании геймера не прокомментировали.