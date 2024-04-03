истории
На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение. Фотографии
Источник: Meduza
У восточного побережья Тайваня 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, погибли по меньшей мере девять человек, более 800 человек пострадали. Это сильнейшее землетрясение на Тайване за 25 лет. Эпицентр находился примерно в 18 километрах к югу от города Хуалянь — в малонаселенном районе, но подземные толчки ощущались в том числе в столице, городе Тайбэе. На острове обрушились не менее 26 зданий.