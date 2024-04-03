На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение. Фотографии

У восточного побережья Тайваня 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, погибли по меньшей мере девять человек, более 800 человек пострадали. Это сильнейшее землетрясение на Тайване за 25 лет. Эпицентр находился примерно в 18 километрах к югу от города Хуалянь — в малонаселенном районе, но подземные толчки ощущались в том числе в столице, городе Тайбэе. На острове обрушились не менее 26 зданий.

China Times / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Taiwanʼs Military News Agency / AFP / Scanpix / LETA

National Fire Agency / EPA / Scanpix / LETA

CNA / AFP / Scanpix / LETA

An Rong Xu / Bloomberg / Getty Images

Daniel Ceng / EPA / Scanpix / LETA

Hualien Fire Department / AFP / Scanpix / LETA