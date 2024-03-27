«Режим Путина представляет прямую угрозу всему человечеству» 39 нобелевских лауреатов призвали увеличить помощь Украине, не признавать Путина президентом и поддержать независимые СМИ

Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Москва, 26 марта 2024 года Валерий Шарифулин / администрация президента РФ / imago images / Scanpix / LETA

39 лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо против режима Владимира Путина. Ученые, экономисты и писатели призвали мировых лидеров увеличить поддержку Украины в ее противостоянии российскому вторжению, защитить политзаключенных в России, а также не признавать Путина законно избранным президентом. Обращение, которое среди прочих подписала белорусская писательница Светлана Алексиевич, опубликовало издание «Т-инвариант». «Медуза» приводит текст письма полностью.

Два года назад Владимир Путин развязал неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины, приведшую к смертям и разрушениям, невиданным со времен Второй мировой войны. Эта война сопровождается нарастающим жестоким подавлением политической жизни и свободы слова в самой России. Недавно мир потрясла гибель Алексея Навального, главного политического оппонента Путина. До того, как он был брошен в тюрьму, подвергнут пыткам и, в итоге, убит, Навальный пережил организованную путинским режимом попытку отравления с помощью химического оружия. Несмотря на это ужасное покушение, он вернулся в Россию, проявив невиданное мужество и патриотизм.

Война в Украине и убийство Алексея Навального касаются не только России и Украины. Режим Путина показал, что он представляет собой прямую и явную угрозу всему человечеству. С момента прихода к власти в 2000 году Путин систематически уничтожал постсоветские демократические институты и разжигал конфликты в странах бывшего СССР. Полномасштабная агрессия против Украины и убийство Алексея Навального — это перевод угрозы на новый уровень, поскольку режим Путина более не видит никаких ограничений при нарушении им прав человека и международных норм.

Ужасы мировых войн XX века напоминают о том, что человечество способно избежать самоуничтожения только при соблюдении принципов демократии и международного законодательства в области прав человека. Режим Путина цинично их растоптал. Трагедии тоталитаризма взывают к уважению к свободе и достоинству личности. Путин откровенно над ними издевается. Он превратил Россию в предельно милитаризованное полицейское государство с крупнейшим ядерным арсеналом, представляющее угрозу самому существованию мира. Об этой угрозе постоянно напоминали Алексей Навальный и другие лидеры российской оппозиции, следуя их великому предшественнику, лауреату Нобелевской премии мира 1975 года академику Андрею Сахарову.

Мы, ученые всего мира, призываем политических лидеров со всей силой выступить за мир, прогресс и права человека. Как члены международного научного сообщества мы глубоко обеспокоены тем, что научному прогрессу угрожают диктаторы, подавляющие интеллектуальную свободу, особенно тогда, когда глобальное сотрудничество столь важно на фоне пандемий, изменения климата и экзистенциальной угрозы оружия массового уничтожения.

Мы призываем мировых лидеров и всех людей доброй воли отказаться от каких-либо иллюзий относительно господина Путина и его преступного режима. История нас учит, что умиротворение агрессора ведет к дальнейшим преступлениям против человечности. Никакие временные выгоды не могут оправдать этого. Мы решительно выступаем против повторения Мюнхена-1938!

Мы призываем мировых лидеров:

Существенно увеличить помощь Украине. В этой войне Украина должна победить, а не просто «не проиграть». Своевременная помощь украинцам сократит потери человеческих жизней и поможет выгнать агрессора с их земли. Неудачи Путина в ходе военной агрессии будут восприняты как моральная победа миллионами россиян, укрепят их надежды на демократическое будущее и мобилизуют антивоенное движение.

В этой войне Украина должна победить, а не просто «не проиграть». Своевременная помощь украинцам сократит потери человеческих жизней и поможет выгнать агрессора с их земли. Неудачи Путина в ходе военной агрессии будут восприняты как моральная победа миллионами россиян, укрепят их надежды на демократическое будущее и мобилизуют антивоенное движение. Поддержать права человека и демократическую оппозицию в России. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы защитить политических заключенных, подвергаемых в России пыткам. Жизни лидеров оппозиции Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Лилии Чанышевой и многих других находятся в смертельной опасности.

Мировое сообщество должно объединиться, чтобы защитить политических заключенных, подвергаемых в России пыткам. Жизни лидеров оппозиции Владимира Кара-Мурзы, Ильи Яшина, Лилии Чанышевой и многих других находятся в смертельной опасности. Усилить поддержку граждан России, которым угрожают репрессии из-за их демократических и антивоенных политических убеждений и которые нуждаются в убежище.

которым угрожают репрессии из-за их демократических и антивоенных политических убеждений и которые нуждаются в убежище. Поддержать российские демократические антипутинские организации, в том числе независимые российские СМИ, роль которых в изменении режима является критической.

в том числе независимые российские СМИ, роль которых в изменении режима является критической. Делегитимировать незаконное удержание власти в России Путиным. Несмотря на ложь пропаганды, режим Путина отчаянно ищет признания со стороны мирового сообщества. Отказ мировых лидеров в признании Путина переизбранным президентом будет мощным сигналом миру о том, что он больше не может считаться «партнером».

Мы призываем всех людей доброй воли и общественные организации использовать все доступные им ресурсы для активного воздействия на политических лидеров с призывом противостоять российской агрессии и выступить в поддержку Украины. В память об Алексее Навальном, отдавшем за это свою жизнь, мы подчеркиваем важность продвижения демократии и верховенства права с тем, чтобы Россия стала частью сообщества демократий. Совместными усилиями мы сможем способствовать достижению мира в Европе и предотвращению глобальной катастрофы.

Список нобелевских лауреатов, подписавших обращение, — здесь.

Чего ждут от нового срока Путина российские «политические элиты»

Чего «российские элиты» ждут от нового срока Путина? Усиления репрессий (да), продолжения войны (да), мобилизации (может быть) и наступления на Харьков (?)

Чего ждут от нового срока Путина российские «политические элиты»

Чего «российские элиты» ждут от нового срока Путина? Усиления репрессий (да), продолжения войны (да), мобилизации (может быть) и наступления на Харьков (?)