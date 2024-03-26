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Земфира, Noize MC, Вера Полозкова, Леонид Парфенов и другие выпустили песню памяти Алексея Навального — на 40-й день после смерти политика
Источник: Meduza
Российские музыканты выпустили десятиминутный трек, посвященный Алексею Навального — на 40-й день после смерти политика. Песня называется «Памяти Алексея Навального». Клип на нее опубликован на ютьюб-канале «Навальный Live», он снят в стиле анимационного сериала «Рик и Морти», который любил Навальный. В записи песни приняли участие Noize MC, Вера Полозкова, Земфира, Леонид Парфенов, Влади из «Касты», Артур Смольянинов, Рома Либеров, Максим Покровский, Мириам Сехон, «АлоэВера», Fuze Krec, Саша Гагарин и другие. Песня также доступна на большинстве стриминговых платформах.