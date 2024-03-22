Умер скрипичный мастер Амнон Вайнштейн. Он восстанавливал инструменты, на которых евреи играли в концлагерях во время холокоста

В Тель-Авиве в возрасте 84 лет умер Амнон Вайнштейн — основатель проекта Violins of Hope («Скрипки надежды»), суть которого — реконструкция инструментов, принадлежавших жертвам холокоста.

Амнон Вайнштейн родился в Тель-Авиве в 1939 году в семье эмигрировавшего из Вильнюса мастера скрипок Моше Вайнштейна. Ремеслу реставрации Амнон научился еще в детстве у отца. Затем он провел три года в Италии, где учился у лучших мастеров того времени, после этого — в Париже.

Собирать коллекцию скрипок начал еще отец Вайнштейна. После Второй мировой войны к нему приходили музыканты, которые, узнав о массовом убийстве евреев в концлагерях, отказывались играть на своих немецких инструментах. Некоторые ломали и сжигали свои скрипки, другие отдавали их Моше Вайнштейну со словами, что выбросят их, если он их не заберет.

В 1990-х годах Амнон Вайнштейн читал в Германии лекцию о скрипках во время холокоста. После этого, выступая на радио, он попросил слушателей приносить ему инструменты.

Во время Второй мировой войны многие евреи, которых увозили в гетто, брали свои скрипки с собой. В некоторых местах скрипачей заставляли играть на гуляниях немецких офицеров в кабаках, а также во время побудки или расстрелов в лагере. По мнению Вайнштейна, нацисты использовали скрипачей, в частности, чтобы обмануть узников. «Когда кто-то играет на скрипке в лагере, сложно представить, что за соседней дверью расположена газовая камера», — говорил он в интервью CNN в 2011 году. Иногда, по его словам, звуки скрипки были последним, что слышали люди перед смертью.

Вайнштейн отреставрировал скрипки, чтобы на них могли сыграть на симфоническом концерте, посвященном 60-летию государства Израиль. Первый концерт под названием «Скрипки надежды» прошел 24 сентября 2008 года. Были 16 скрипок, а оркестром управлял израильский дирижер Шломо Минц.

Потом на восстановленных скрипках играли на концертах по всему миру — в Иерусалиме, Стамбуле, Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Чикаго. Один из самых больших концертов прошел в Германии в 2015 году. Он был посвящен 70-летию освобождения концлагеря в Освенциме. На скрипках Вайнштейна играл Берлинский филармонический оркестр.

В коллекции Violins of Hope более 60 инструментов — скрипки, альты, виолончели. У некоторых скрипок на задней деке есть инкрустированная звезда Давида. Такие инструменты до войны зачастую принадлежали , которые играли на еврейских свадьбах и похоронах. Клезмерские традиции были почти полностью утрачены во время холокоста.

Внутри одной из скрипок, отданной ему на реставрацию, Вайнштейн нашел сверток с пеплом. Он предполагает, что это останки погибшего узника концлагеря в Освенциме. Верхняя часть инструмента была повреждена от того, что на нем играли под дождем и снегом.

Скрипка из Брюсселя, в футляре которой Амнон Вайнштейн нашел небольшую веточку. Он выяснил, что инструмент принадлежал молодому еврейскому скрипачу, снимавшему комнату у семьи в Брюсселе. Когда у него кончились деньги на аренду, он оставил скрипку в залог, а потом пропал и так и не вернулся за ней. Violins of Hope Женщина, принесшая скрипку, в детстве брала несколько уроков музыки, но потом бросила играть. Рядом со скрипкой стоял букет цветов — и веточка от него попала внутрь. Violins of Hope

Есть в коллекции Вайнштейна и одна скрипка, от реставрации которой он отказался. На ее внутренней стороне выцарапана свастика и написано от руки «Хайль Гитлер» на немецком, рассказал израильский фотограф Мики Корен, снимавший скрипки Вайнштейна для своего проекта. По его словам, мастер решил оставить этот инструмент нетронутым как символ ненависти нацистов к евреям и еврейской культуре.

Скрипки Вайнштейн собирал вместе со своим сыном Авшаломом, который собирается продолжить дело отца. У Амнона Вайнштейна в его мастерской остались еще как минимум восемь скрипок, которым нужна реставрация. Отец и сын продолжали искать их по всему миру.