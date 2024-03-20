Работа Дэмьена Херста «Миф исследованный, объясненный, взорванный» на выставке в галерее Гагосян в Лондоне, 9 марта 2022 года Tristan Fewings / Getty Images

Как минимум три работы британского художника Дэмьена Херста, выставлявшиеся в галереях по всему миру, имеют ложную датировку — их относят к 1990-м, однако на самом деле они были созданы в 2017 году и искусственно состарены, утверждает в своем расследовании газета The Guardian.

Речь идет о скульптурах из наиболее известной серии Херста Natural History, запечатлевшей мертвых животных в формальдегиде.

В 1991 году художник создал первую подобную работу под названием «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Она представляла собой четырехметровую тушу тигровой акулы в резервуаре с раствором формальдегида. Скульптура считается одним из знаковых произведений современного искусства. Она была номинирована на престижную премию Тернера. Позже работу приобрел коллекционер Стив Коэн за 12 миллионов долларов (со временем из-за неправильного хранения туша начала разлагаться — и Херст заменил ее на новую; это вызвало споры в художественном сообществе о том, считать ли обновленную работу оригинальным произведением искусства).

В 1993 году Херст представил для Венецианской биеннале еще одну скульптуру из серии Natural History «Разделенные мать и дитя» — разрезанные пополам корова и теленок, помещенные в разные аквариумы. Эта инсталляция получила премию Тернера, а Херст с тех пор стал самым известным, а также богатым художником Великобритании.

В 2017 году в галерее Гагосян в Гонконге открылась выставка работ Херста «Visual Candy and Natural History», датированных 1990-ми годами. Среди них были три работы в формальдегиде, ранее не выставлявшиеся на публике: «Голубь» (1999), «Каин и Авель» (1994) — два теленка в аквариумах, «Миф исследованный, объясненный, взорванный» (1993-1999) — акула, разрезанная на три части в трех резервуарах.

«Голубь», как считается, по окончании выставки в Гонконге был продан в частную коллекцию, а телята с акулой впоследствии не раз выставлялись в музеях и галереях Нью-Йорка, Мюнхена, Лондона и Оксфорда как примеры работ Херста 1990-х годов.

Однако, пишет The Guardian, все три эти скульптуры были созданы сотрудниками Херста в его мастерской в Дадбридже в английском графстве Глостершир в 2017 году.

Как правило, даты на произведениях искусства означают годы его создания. Компания Дэмьена Херста Science Ltd в ответ на запрос журналистов заявила, что даты, которые художник назначает своим формальдегидным работам, не соответствуют датам их создания.

«Работы с формальдегидом — концептуальные произведения искусства, и под датой, которую назначает им Дэмьен Херст, подразумевается дата формулировки концепции произведения. На протяжении многих лет он ясно давал понять, что важно в концептуальном искусстве — это не физическое создание объекта или обновление его частей, а скорее намерение и идея, лежащие в основе произведения искусства», — заявили в компании.

Работа Дэмьена Херста «Каин и Авель» на выставке в галерее Гагосян в Лондоне, 9 марта 2022 года Giles Anderson / Camera Press / Vida Press

Адвокаты художника добавили, что датировка концептуальных произведений искусства не контролируется каким-либо отраслевым стандартом, а для Херста использование «даты концепции» всегда было обычным подходом, поскольку артист имеет полное право быть непоследовательным в датировке своих произведений.

Однако, пишет The Guardian, такой подход противоречит отраслевым нормам мира искусства. Галеристы и продавцы современного искусства, с которыми общались журналисты, утверждают, что дата, присвоенная произведению, обычно обозначает год его физического создания, а не год его замысла.

Выставка 2017 года в Гонконге была для Херста хорошей возможностью продемонстрировать свои старые работы на новом рынке в Восточной Азии, отмечает издание. В интервью газете South China Morning Post, приуроченном к открытию выставки, Херст заявлял, что представленные экспонаты сейчас ему нравятся больше, чем тогда, когда они создавались. Художник также добавил, что некоторые работы «демонстрируют свой возраст».

Источники The Guardian говорят, что компания Херста специально поручала сотрудникам состарить скульптуры для той выставки, чтобы они выглядели, как будто были созданы в 1990-х годах.

Юристы художника заявили в ответ, что иногда работам Херста в рамках «художественного процесса» придавали вид «состаренных или потрепанных». Однако представители художника отрицают, что сотрудникам Science Ltd когда-либо приказывали «физически состаривать» работы, чтобы ложно выдать их за более старые произведения искусства.

Публичного каталога скульптур Дэмьена Херста не существует, пишет издание, поэтому галереи и музеи, организующие выставки художника, ориентируются исключительно на информацию, предоставляемую его компанией. Журналисты не исключают, что многие другие работы Херста с формальдегидом, датированные 1990-ми годами, могли быть на самом деле созданы в последующие десятилетия.

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