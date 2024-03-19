Бангладеш, 2022 год Kazi Salahuddin Razu / NurPhoto / Getty Images

Только в семи странах мира качество воздуха соответствует стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). К таким выводам пришли аналитики швейцарской компании в своем ежегодном отчете о качестве воздуха за 2023 год.

Для подготовки отчета ученые проанализировали данные с более чем 30 тысяч станций мониторинга, расположенных в 7812 населенных пунктах в 134 странах, изучив содержание в воздухе твердых частиц PM 2.5. Это мелкодисперсные аэрозольные частицы, попадающие в воздух в результате промышленных процессов, производства электроэнергии, автомобильных выхлопов. Среди их природных источников — лесные пожары или песчаные бури.

Из-за своих сверхмалых размеров эти частицы не задерживаются естественными биологическими барьерами, а попадают в кровоток и накапливаются в организме, что вызывает и усугубляет многие патологические состояния, включая, помимо прочего, астму, рак, инсульт и болезни легких.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, для безопасной жизнедеятельности среднегодовой уровень содержания частиц не должен превышать 5 микрограммов на кубометр.

По итогам исследований IQAir выяснилось, что этим рекомендациям в 2023 году соответствовали только семь стран — Австралия, Гренада, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия, Финляндия и Эстония. Если брать отдельные города, где собирали данные для анализа, то в норме воздух оказался только в 9% из них.

Самыми загрязненными странами с большим отрывом оказались Бангладеш (79,9 микрограмма на кубометр, в 30 раз выше рекомендаций ВОЗ), Пакистан (73,7 микрограмма) и Индия (54,4 микрограмма). В России показатель составил 10 микрограммов на кубометр, в Украине — 8,6, в США — 9,1, в Германии — 9, в Китае — 32,5.

42 из 50 самых загрязненных городов — это города в Индии, в некоторых из них содержание РМ 2.5 более чем в 20 раз превышало рекомендации ВОЗ. Большая часть других наиболее загрязненных городов находится в Китае и странах Юго-Восточной Азии. При этом в IQAir подчеркивают, что во многих государствах Африки отсутствуют надежные данные о загрязнении воздуха.

В России качество воздуха исследовали в 17 городах. Наиболее загрязненным оказался Красноярск (26 микрограммов на кубометр, в пять раз выше нормы), наименее загрязненным — Челябинск (2,8 микрограмма). В Москве уровень загрязнения составил 10,4 микрограмма, в Санкт-Петербурге — 7,0.

Самым чистым по качеству воздуха городом в мире оказался финский Куусамо.

Как отмечает The Guardian, от последствий загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают семь миллионов человек — больше чем от СПИДа и малярии вместе взятых. Подавляющая часть этих смертей приходится на развивающиеся страны, основной причиной этого является использование там неэкологичных видов топлива для отопления, освещения и приготовления пищи.

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