Билли Айлиш, Марк Руффало и Рами Юссеф пришли на «Оскар» со значками с изображением красных ладоней, требуя прекращения огня в секторе Газа Израильтяне увидели в этих значках символ расправы палестинцев над двумя солдатами в 2000 году

Финнеас ОʼКоннелл и Билли Айлиш на вручении премии «Оскар», 11 марта 2024 года Valerie Goodloe / Capital Pictures / Scanpix / LETA

На 96-й церемонии вручения премий «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта, несколько голливудских звезд появились с круглыми значками на одежде, на которых была изображена красная раскрытая ладонь на красном фоне с черным сердцем в центре. С такими значками пришли певица Билли Айлиш, актеры Финнеас ОʼКоннелл, Марк Руффало и Рами Юссеф, режиссер Ава Дюверней и еще несколько человек.

Красный круг со вписанной в него красной ладонью и черным сердцем обозначает объединение голливудских актеров, режиссеров, музыкантов и писателей под названием Artists4Ceasefire. В конце октября 2023 года они опубликовали к президенту США Джо Байдену и призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Автор дизайна логотипа неизвестен, но на странице Artists4Ceasefire поясняется, что красный фон символизирует «безотлагательность призыва к спасению жизней», а ладонь — «прекрасное сообщество людей разного происхождения, которые объединились в поддержку нашей общей человечности».

Kyle Grillot / EPA / Scanpix / LETA

После «Оскара» в соцсетях начали появляться посты израильтян, резко критикующих и сам значок, и надевших его актеров. В числе высказавшихся на эту тему были израильский дипломат Исраэль Ницан и представитель правительства Эйлон Леви. Комментарий появился и в официальном аккаунте МИД Израиля в твиттере.

«Я не знаю, хотели ли голливудские звезды отразить своими кровавыми значками именно это, но вот та ассоциация, которую они вызывают у израильтян», — написал Эйлон Леви. Вместе с твитом он опубликовал кадр, на котором человек в белой футболке выглядывает в окно и показывает собравшейся внизу толпе окровавленные ладони.

Этот кадр был сделан 12 октября 2000 года в полицейском участке города Эль-Бир, расположенного неподалеку от Рамаллы — столицы палестинской автономии на Западном берегу Иордана. Там толпа палестинцев линчевала двух резервистов израильской армии.

За два дня до этого капрала израильской армии Вадима Нуржица и старшину Йосефа Авраами, находившихся в , вызвали на службу в связи с беспорядками на Западном берегу, которые, в свою очередь, стали следствием начавшейся в конце сентября Второй . 12 октября Нуржиц и Авраами вместе выехали на Западный берег — однако поскольку были плохо знакомы с местностью, проехали пропускной пункт и оказались в Рамалле. Там они уперлись в блокпост, где их задержали полицейские Палестинской национальной администрации. Обоих солдат доставили в участок.

Вскоре у здания собралась толпа палестинцев, в которой распространился слух, что полицейские задержали израильских агентов. Люди ворвались внутрь и принялись избивать задержанных, а затем пустили в ход ножи. Обоих солдат убили, а их тела выбросили из окон участка на улицу. В ходе расправы один из ее участников по имени Абд аль-Азиз Юсуф Мустафа Салахи выглянул в окно и показал собравшимся у здания людям свои окровавленные ладони.

Погибшему в полицейском участке Йосефу Авраами было 38 лет. У него осталось трое детей. 33-летний Вадим Нуржиц был уроженцем Иркутска, переехавшим в Израиль в 24 года. У него осталась беременная жена — их свадьба прошла всего за неделю до поездки Нуржица в Рамаллу. Сын Нуржица родился спустя несколько месяцев после его смерти.

В 2004 году Салахи приговорили к пожизненному сроку за убийство израильского резервиста. Однако в 2011-м Салахи был освобожден в рамках сделки по обмену Гилада Шалита — израильского солдата, взятого в заложники боевиками ХАМАС. Шалита держали в плену в течение пяти лет. В рамках сделки на свободу вышли более тысячи палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. В их числе был также Яхья Синвар — один из лидеров ХАМАС в секторе Газа и организатор нападения 7 октября 2023 года.

кто такой яхья синвар, освобожденный в рамках сделки по обмену гилада шалита

Один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар 22 года провел в тюрьме. Израильские врачи спасли ему жизнь Теперь его называют организатором нового нападения на Израиль. ЦАХАЛ обещает его убить: «Он покойник»

кто такой яхья синвар, освобожденный в рамках сделки по обмену гилада шалита

Один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар 22 года провел в тюрьме. Израильские врачи спасли ему жизнь Теперь его называют организатором нового нападения на Израиль. ЦАХАЛ обещает его убить: «Он покойник»

Еще одного участника расправы над израильскими резервистами, полицейского Палестинской национальной администрации Хатама Фаиза Халила Магри, который также был осужден в 2004 году, освободили в 2017-м после пересмотра его дела. Первоначально Магри осудили на основании показаний свидетеля. Однако он оспорил приговор, аргументируя это тем, что остальных названных свидетелем людей не привлекли к ответственности. После освобождения Магри депортировали в сектор Газа.

Кадр, на котором изображен Салахи с окровавленными ладонями, стал в Израиле символом Второй интифады, продлившейся с 2000 до 2005 года. Во время нее были совершены многочисленные теракты, террористы-смертники подрывали себя в торговых центрах и автобусах. «Если вы не знаете о, вероятно, наиболее известном изображении, символизирующем Вторую интифаду, может быть, не стоит показывать свое невежество», — написал представитель израильского правительства Эйлон Леви.