Участок для голосования в Дублине. 8 марта 2024 года Clodagh Kilcoyne / Reuters / Scanpix / LETA

В Ирландии 8 марта прошел референдум о пересмотре положений Конституции, которые касаются брака и роли женщины в семье. Большинство пришедших проголосовать выступили против изменений.

На референдум вынесли два вопроса. Первый касается конституционного определения семьи. Сейчас в Конституции Ирландии, принятой еще в 1937 году, говорится, что семья — это «основная ячейка общества, основанная на браке». На референдуме предлагалось расширить это определение до союза, который подразумевает «длительные отношения». Как отмечает BBC News, речь идет о парах, которые не состоят в браке, или, например, о семьях, где есть ребенок и один из родителей.

Второй вопрос касается формулировки о том, что женщины не должны выходить на работу, пренебрегая своими «домашними обязанностями». Кроме того, согласно Конституции, «своей работой по дому женщина оказывает государству поддержку, без которой общее благо не может быть достигнуто». В новом варианте предлагалось заменить эти формулировки на более нейтральный пункт о заботе, проявляемой членами семьи по отношению друг к другу.

В результате обе поправки были отклонены. По «семейному вопросу» против высказались 67,7% участников референдума, по вопросу о роли женщины в доме — 73,9% голосовавших. При этом явка на референдуме составила всего 44%, тогда как в 2018 году, когда в Ирландии проходил , на голосование пришли 64% граждан.

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«Референдум по поправкам потерпел поражение — поражение полное и при приличной явке избирателей», — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Он отметил, что правительство «принимает и полностью уважает результат» референдума. Премьер отметил, что задачей властей было убедить большинство людей проголосовать «за», но сделать этого не удалось.

Правительство Ирландии при подготовке референдума призывало закрепить в Конституции «принцип инклюзивности и равенства». Накануне референдума Варадкар говорил, что голосование против поправок стало бы «шагом назад» и послало бы неверный сигнал неженатым парам, а также сохранило бы «очень устаревший язык» в отношении женщин.

Как отмечает The Guardian, поправки критиковали за «расплывчатые формулировки», а кампанию по их продвижению называли невразумительной. Из-за того, как сформулированы поправки, голосовать «против» призывали, в частности, некоторые феминистские движения. Критики референдума также говорили, что расширение определения семьи может повлиять на правила, касающиеся налогообложения и гражданства, а перенос бремени заботы с женщин на всю семью снимает ответственность с государства. Провал референдума называют «унизительным ударом» по правящей коалиции, состоящий из партий «Фине Гэл», «Фианна Фойл» и «Зеленые».

При этом поправки поддерживало не только правительство, но и оппозиционные партии. Поражение на референдуме поставило правительство в «неловкое положение», пишет The Guardian, что привело к появлению призывов к отставке некоторых активно выступающих за принятие поправок чиновников, в частности, министра по делам детей Родерика ОʼГормана. С обвинениями в неправильной оценке настроений в стране столкнулись и оппозиционные партии.

The Irish Times пишет, что результат референдума вызвал «шок» у правящих партий. Их опасения связаны не с политическими последствиями голосования, а прежде всего с тем, что результаты могут стать показателем недовольства правительством, которое не отвечает интересам общества. «Для меня это показатель абсолютного непостоянства электората, который испытывает разочарование и нетерпение. И подобное может проявиться в любом направлении», — заявил собеседник издания в партии «Фианна Фойл».