«Еду и понимаю, что девочки впереди кричат. Было очень страшно» Во время лыжной гонки в Сочи спортсменки из-за плохой видимости врезались друг в друга. Пострадали как минимум девять человек

В Сочи во время женской лыжной гонки на десять километров, проходившей в рамках зимней Спартакиады учащихся, на одном из спусков произошел массовый , в результате которого не менее девяти спортсменок пострадали.

Как отмечает «Чемпионат.com», гонка проходила в сложных погодных условиях. Спортсменки, попавшие в завал, рассказали журналистам, что из-за плохой видимости не успели отреагировать на происходящее и на большой скорости врезались в упавших перед ними участниц гонки.

Журналистам Sports.ru о произошедшем рассказала лыжница Карина Гладышева, участвовавшая в гонке:

На первом спуске я ехала в 50-х номерах. Впереди туман, видимость небольшая. Еду и понимаю, что девочки впереди истерично кричат. Было очень страшно. Едешь в неизвестность, а там как будто бы техасская резня. В итоге я тоже упала, но не из-за кого-то, а потому что испугалась. Быстро встала и дальше поехала. Проезжала мимо девочек, которые валялись… Это очень страшно и тяжело.

Сколько человек получили травмы в результате случившегося, неясно. Телеграм-канал «112» и телеканал РЕН пишут о 18 пострадавших. Согласно данным РЕН, 16 спортсменок доставили в местный медицинский центр, еще одну госпитализировали в городскую больницу, а последнюю — отпустили лечиться амбулаторно. РИА Новости уточняют, что, согласно протоколу, финишировать не смогли 14 человек. Сколько спортсменок приняли участие в гонке, не уточняется.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила изданию «Спорт-Экспресс», что, по ее данным, могли пострадать более девяти человек. В комментарии телеканалу «Матч ТВ» Вяльбе уточнила, что серьезно пострадали только две лыжницы. «Есть две травмы: одна девочка получила черепно-мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице», — заявила Вяльбе.

При этом сам инцидент глава Федерации лыжных гонок объяснила «очень низким уровнем спортсменок». «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе», — заявила она.

С мнением Вяльбе не согласны некоторые спортивные издания. В частности, «Чемпионат.com» назвало уровень лыжниц «вполне серьезным»: «Среди них бежали кандидатки в юниорскую сборную России. Все участники прошли многоступенчатый отбор — это лучшие спортсменки в своем возрасте. Но перестроиться на скорости около 60 км/ч, выпрыгнув из лыжни, да еще когда происходит внезапное падение — на такое способны единицы из мировой элиты».

Сами участники Спартакиады обвиняют в произошедшем организаторов, которые, несмотря на погодные условия, не отменили гонку. «Произошла, откровенно говоря, резня, — рассказал Sports.ru лыжник Корней Корнев. — Наверное, дело в том числе и в халатности организаторов. Во-первых, не надо было проводить гонку при такой низкой облачности. Во-вторых, зачем-то пустили за 30 минут до старта — он поднял лед снизу, появилась каша».

Другой участник соревнований рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что еще до начала стартов спортсмены обращали внимание на плохую подготовку трасс. В день гонки, по словам собеседника канала, «сильный туман был с самого утра». «Ребята понимали, что будут серьезные падения. Девочки стартанули и на первом же спуске все упали. Не от неопытности, а чисто из-за того, что ты не видишь, куда едешь. Лично мой товарищ помогал спортсменке с открытым переломом руки. И таких травм куча, кто-то с пробитой головой и сломанной шеей и ушибами», — рассказал спортсмен.

Позднее в министерстве спорта РФ РИА Новости сообщили об отмене мужской гонки на 15 километров, которая тоже должна была пройти 8 марта, по всей видимости, на той же трассе. В ведомстве также пообещали проанализировать обстоятельства произошедшего и принять меры.

В прокуратуре Адлерского района Сочи сообщили, что проведут проверку по факту произошедшего. «Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени тяжести участники спортивных мероприятий, — говорилось в заявлении ведомства. — Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает». В пресс-службе также добавили, что дадут оценку действиям организаторов мероприятия.