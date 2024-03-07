«На животных больно и страшно смотреть» В Омской области массово погибают косули, которые заходят в садовые товарищества в поисках пищи

Жители Омской области в конце 2023 года столкнулись с беспрецедентной миграцией косуль. К концу декабря, по оценкам местных властей, в пригороде Омска находились больше тысячи животных, которые пришли к городу в поисках пищи.

Как объясняло местное Минприроды, миграция была связана с погодными условиями — в конце осени в Омской области шли дожди, за которыми последовали сильные морозы, в результате чего корм для животных оказался подо льдом. В итоге косули начали заходить в местные садовые товарищества (СНТ) и населенные пункты, включая сам Омск, где они попадали под машины, травмировали себя при встрече с людьми и погибали, застревая в заборах.

По данным издания «Омск онлайн», пик миграции косуль в Омской области пришелся на декабрь-январь, однако этот процесс, по всей видимости, не завершился до сих пор. В частности, председатель садового товарищества «Земля Сибирская» Елена Шалаева в конце февраля рассказала журналистам, что на территории близлежащих СНТ погибли около 100 косуль.

«На животных больно и страшно смотреть. Они дикие, для них незнакомая среда — это шок, ведут себя абсолютно неадекватно. Я сама была свидетелем, как косули со всего маху врезались головой в забор, упали, поднялись — и опять туда же», — рассказала Шалаева.

Она утончила, что в районе разъезда Петрушенко в Любинском районе 28 СНТ, и в каждом из них есть погибшие животные. «Кого-то собаки загнали, кто-то застрял в железном заборе и замерз. Это жуткое зрелище. Косулям достаточно издали человека увидеть, и все — понеслись не разбирая дороги. В итоге на участках — замерзшие трупы», — добавила Шалаева.

На территории СНТ есть не только мертвые животные, но и раненые. Журналисты «Омска онлайн» во время своей поездки в «Землю Сибирскую» наткнулись на косулю, которая сломала ногу, застряв между прутьями забора. Ее в итоге вытащили специалисты, которые отвезли ее в ветлечебницу. По их оценкам, прогноз неблагоприятный — нога была сломана у самого бедра.

Председатель «Земли Сибирской» не уточнила, когда на территории СНТ начали погибать косули, но, по ее словам, она сразу обратилась в местное Минприроды. В ведомстве тогда пообещали отлавливать животных и перевозить их в места с заготовленным кормом, однако этого не произошло. Из-за нехватки специалистов мероприятия по отлову проводились только в Омске, рассказал журналистам начальник управления охраны и использования животного мира областного Минприроды Андрей Цехмистер.

Что делать с погибшими животными, СНТ не знают. Как рассказала Шалаева, она обращалась в Минприроды с просьбой организовать их вывоз и утилизацию, однако в ведомстве тогда заявили, что смогут прислать специалистов только через несколько недель. В итоге СНТ на свои деньги наняло рабочих, чтобы те перенесли погибших косуль в одно место.

Позднее в Минприроды рекомендовали товариществам самим организовать вывоз. Эту информацию подтвердил и Андрей Цехмистер. По его словам, проводить утилизацию должны сами СНТ совместно с ветеринарной службой. При этом в Главном управлении ветеринарии Омской области журналистам заявили, что они не имеют отношения к вывозу животных. «Косули — не наш вопрос. Это не сельскохозяйственные животные, не кошки и не собаки», — заявил собеседник издания.

Председатель координационного совета Омского областного Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктор Бобыр в комментарии журналистам подчеркнул, что вывозить животных должны именно сотрудники Минприроды. «Косуля — природное явление, поэтому выезжать и забирать трупы должны специалисты Минприроды. Председателям СНТ необходимо подать заявление письменно. По телефону один сотрудник мог неправильно понять, другой ситуацией не владеет. А если будет бумага, министерство обязано отреагировать», — заявил он.

К началу марта трупы животных с территории СНТ так и не вывезли, в связи с чем председатель ассоциации садовых товариществ «Родник» Павел Астапкович написал письмо на имя министра природных ресурсов и экологии Омской области Татьяны Хаврониной с просьбой организовать вывоз мертвых животных до потепления. В обращении уточнялось, что на территории 28 СНТ, входящих в ассоциацию, находится 229 мертвых косуль.

После выхода материала издания «Омск онлайн» о погибших животных местная прокуратура организовала проверку. О ее результатах пока не сообщалось.

Фото на обложке: Виталий Анков / Спутник / imago images / Scanpix / LETA