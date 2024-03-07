«Год назад мы думали, что получим помощь от Запада, а наше контрнаступление сработает. Теперь это не так» Журналисты «Би-би-си» поговорили с жителями Донецкой области, которые решили уехать из-за приближения российских войск

Жительница города Константиновка с ребенком. Донецкая область, 25 февраля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

В середине февраля российские войска смогли продвинуться на фронте в Донецкой области, захватив Адвеевку, за которую с осени 2023 года шли ожесточенные бои. После взятия города армии РФ удалось развить успех и занять несколько сел вокруг города. Украинские военные считают, что им удастся сдержать российское наступление, однако жители близлежащих населенных пунктов по мере приближения линии фронта начали уезжать из Донецкой области. Журналисты «Би-би-си» поговорили с ними о том, что происходит в регионе на фоне российского наступления.

«Мы знаем, что будет дальше, — сказала „Би-би-си“ жительница города Константиновка Мария. — Мы целыми днями уставшие от подавленного настроения и панических атак. Это угнетает, и мы напуганы».

Мария, как и некоторые другие жители, планирует уехать из города. Она вместе с сыном поедет в Киев. В то же время ее мать Татьяна собирается остаться в Константиновке. Этот город расположен примерно в 30 километрах от линии фронта, в нем постоянно слышны звуки взрывов, а почти на каждой улице есть поврежденные здания, отмечает «Би-би-си».

«Я уже дважды уходила, а какой в этом смысл? Повсюду страшно. Вся страна в огне», — сказала Татьяна. Как отметили журналисты, она хочет как можно дольше оставаться в своем доме, однако понимает, что по мере приближения линии фронта будет становиться все опаснее. Мария уверена, что в конечном итоге ее мать уедет из города.

Похожую историю «Би-би-си» рассказал 67-летний Валерий, который приехал в Константиновку вместе с внуком из Торецка. По его словам, он решил уехать после того, как его дом дважды чуть не попал под обстрел. «Я уже прожил свою жизнь, но мне нужно спасти ребенка. Я проработал на шахте 20 лет, поэтому ничего не боюсь, но волнуюсь за него», — сказал Валерий. Необходимость переезда понимает и 14-летний Денис. «Мой последний друг уехал три недели назад», — пояснил он журналистам.

Соседи Валерия, оставшиеся в Торецке, с пониманием отнеслись к его решению, поскольку бои идут всего в пяти километрах от города, отмечает «Би-би-си». Как пишут журналисты, сейчас в непосредственной близости от фронта живет не так много людей: некоторые из них поддерживают вторжение российских войск и ждут оккупации, другие привыкли к постоянной опасности и не хотят покидать свои дома.

Валерия с внуком из Торецка вывозили сотрудники специального подразделения полиции «Белые ангелы». Член эвакуационного отряда Антон Прон рассказал журналистам, что ситуация в прифронтовых городах ухудшается с каждым днем. «Идут постоянные обстрелы, в том числе артиллерийские. Авиация противника работает постоянно. Россияне сбрасывают бомбы на жилые дома», — добавил полицейский.

Большинство людей, уезжающих из региона, в конечном итоге оказываются на железнодорожном вокзале в Краматорске. Там журналисты встретили местную жительницу Аллу, которая собиралась уехать в Киев. «Год назад мы думали, что получим помощь от Запада, а наше контрнаступление сработает, но теперь это не так. Раньше люди верили, но не сейчас», — сказала она.

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