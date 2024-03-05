143 женщины из Гренландии подали в суд на Данию из-за принудительной установки внутриматочных спиралей Так датские власти пытались снизить рождаемость в бывшей колонии в 1960–1970-х годах 

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143 жительницы Гренландии подали коллективный иск к датскому правительству с требованием о компенсации в размере почти 43 миллионов датских крон (более шести миллионов долларов) за то, что они подверглись принудительной установке внутриматочных спиралей в 1960–1970-х годах, сообщает гренландское радио KNR.

Как писало Danmarks Radio (DR), в те годы спирали устанавливали несовершеннолетним (некоторым из пострадавших на момент процедуры было меньше 14 лет) во время медицинских осмотров и взрослым женщинам после родов или прерывания беременности. Причем средства контрацепции врачи устанавливали без согласия или ведома пациентов. Некоторые женщины узнавали об этом спустя годы, уточняет «Би-би-си».

Власти Дании начали кампанию по установке спиралей из-за возраставшего на протяжении десяти лет уровня рождаемости в Гренландии, поясняло DR. Пик рождаемости был зафиксирован в 1966 году, когда родился 1781 ребенок. После этого спирали установили примерно четырем с половиной тысячам женщин в Гренландии.

Кампания по сокращению рождаемости, по всей видимости, завершилась в середине 1970-х годов, однако, как выяснила «Би-би-си», сама практика установки спиралей или применения иных противозачаточных средств без ведома или согласия пациентов сохранялась в Гренландии многие годы.

О масштабах кампании стало известно весной 2022 года благодаря серии подкастов и материалов DR. Первой женщиной, рассказавшей публично о пережитом, считается психолог Ная Либерт. В частности, она рассказала, что спирали ей и ее одноклассницам установили в 1976 году. Либерт тогда было 14 лет.

В 2023 году власти Дании и Гренландии начали совместное расследование произошедшего. Ожидается, что отчет будет опубликован в мае 2025 года. В октябре 67 женщин обратились к правительству Дании с требованием о компенсации за нарушение их прав. Каждая из них рассчитывала получить по 300 тысяч датских крон (более 43 тысяч долларов).

Как объяснила Либерт, представляющая группу, многие женщины столкнулись с серьезными психологическими и медицинскими последствиями (включая бесплодие) в результате пережитой процедуры, а, поскольку некоторым из них уже больше 70 лет, ждать завершения расследования они не собираются. «Мы становимся старше. Самые старые из нас, которым в 1960-х годах были установлены спирали, родились в 1940-х и приближаются к 80 годам. Мы хотим действовать сейчас», — сказала она.

Позднее к требованию присоединились и другие жительницы Гренландии. В марте 2024 года 143 женщины подали коллективный иск к правительству Дании. «Пока мы живы, мы хотим вернуть себе самоуважение. Не существует правительства, которое могло бы решать, стоит ли нам иметь детей или нет», — подчеркнула Либерт в комментарии KNR.

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