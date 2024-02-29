Американский военный Аарон Бушнелл сжег себя у посольства Израиля в Вашингтоне, выкрикнув «Свободу Палестине!» Он провел детство в консервативной христианской общине. А потом увлекся левыми идеями

Портрет Аарона Бушнелла у посольства Израиля в Вашингтоне, 27 февраля 2024 года Fatih Aktas / Anadolu / Getty Images

Вечером 25 февраля 25-летний военнослужащий военно-воздушных сил США Аарон Бушнелл, одетый в форму ВВС, пришел к посольству Израиля в Вашингтоне, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег с криком «Свободу Палестине!» Самосожжение он транслировал на платформе Twitch (позже это видео было удалено). Перед тем, как поджечь себя, Бушнелл заявил, что «больше не будет участвовать в геноциде».

К Бушнеллу бросились полицейские с огнетушителями, чтобы сбить огонь. Когда они подбежали, военный был еще жив. Бушнелла отвезли в больницу, а на следующий день он умер.

Свой акт протеста Бушнелл, как пишет рассказавшая его историю The New York Times, тщательно спланировал. За несколько часов до этого он разослал в новостные агентства письмо с темой «Против геноцида», в котором была ссылка на сайт, где позже появилось видео. «Прошу вас позаботиться о том, чтобы отснятый материал был сохранен и о нем сообщили», — говорилось в письме. Кроме этого, незадолго до самосожжения Бушнелл отправил своему другу завещание о распределении своего имущества.

Мемориал на месте самосожжения Бушнелла у посольства Израиля в Вашингтоне, 26 февраля 2024 года Celal Gunes / Anadolu / Getty Images

Аарон Бушнелл вырос в христианской общине в Массачусетсе на полуострове Кейп-Код на востоке штата. Знакомая с ним с детства Эшли Шуман рассказывает, что они посещали общественную школу и в подростковом возрасте страдали «из-за высоких ожиданий и жестких ограничений, наложенных лидерами общины».

Летом 2016 года, после окончания средней школы, ученики общины поехали в Израиль, чтобы посетить исторические библейские места. Они побывали в том числе на Западном берегу Иордана и в Вифлееме, где общались со студентами католического колледжа. Шуман не смогла вспомнить какого-то существенного обсуждения израильско-палестинского конфликта. По ее словам, эта поездка «значила много для каждого участника».

Правила общины, в которой рос Бушнелл, предполагают, что ее члены могут пройти «систему продвижения» и впоследствии достичь статуса, позволяющего принять обет членства «на всю жизнь». Однако Бушнелл после выпуска из школы в 2019 году решил покинуть общину, и в мае 2020 года поступил на военную службу в ВВС США. Он стал специалистом по операциям киберзащиты в 531-й эскадрилье на военной базе в Сан-Антонио в Техасе.

Эшли Шуман, также покинувшая общину, рассказывает, что первое время они регулярно созванивались. По ее словам, Бушнелл казался напряженным и говорил, что много времени проводит за компьютером. Она отмечает, что его начали волновать проблемы бездомных: однажды он рассказал, как отправил значительную сумму денег женщине из другого штата, утверждавшей, что она потеряла дом. Сам он с ней, по мнению Шуман, даже не встречался.

Еще один друг Бушнелла также слышал от него жалобы на работу в ВВС из-за сменного графика и недосыпа. Кроме того, по его словам, Бушнелл время от времени говорил о своих разногласиях с военными США по поводу прошлых конфликтов — вторжений в Ирак и Афганистан.

Другие знакомые Бушнелла говорят, что в последние годы он все больше отдалялся от своего консервативного воспитания и от военной карьеры, погружаясь в «левый активизм», и часто говорил о борьбе с бедностью и капитализмом.

В ноябре 2022 года Бушнелл уехал в короткий отпуск на Гавайи со своим младшим братом, а вернувшись в Техас, присоединился к группе под названием «Коллективная забота Сан-Антонио». Члены этой группы организовывали еженедельные визиты в лагеря для бездомных. У Бушнелла, как рассказывает одна из участниц группы, 32-летняя Лупе Барбоза, сложились «глубокие дружеские отношения» с людьми, живущими в лагерях, которым он регулярно покупал одеяла, свитера и закуски в магазине.

Сам он, по ее словам, рассказывал ей, что у него резко изменились политические взгляды. «Он сказал, что как бы перешел от одной крайности — консервативных убеждений, с которыми вырос — к противоположной, став поддерживать анархистские, антиимпериалистические ценности», — говорит Барбоза. По словам Бушнелла, как вспоминает Барбоза, этот сдвиг произошел очень быстро вскоре после начала его службы в армии.

Однако затем Бушнелл сказал членам «Коллективной заботы Сан-Антонио», что вынужден взять перерыв, потому что «имеет дело с травмой из своего прошлого», рассказывает Барбоза. Тем не менее, он поддерживал связь со многими друзьями по группе, и, по ее словам, с нетерпением ждал возможности уволиться из армии.

В конце 2023 года Бушнелл решил переехать в Огайо, чтобы принять участие в программе SkillBridge, которая позволяет военным, заканчивающим службу, получать оплату во время обучения или работы в частных компаниях. Его друзья организовали для него вечер в караоке. В профиле на своей странице в соцсети LinkedIn Бушнелл заявлял, что «по-настоящему увлечен написанием программного обеспечения» и с нетерпением ждет момента, когда сможет «способствовать внедрению инноваций». За время службы в армии, как пишет Бушнелл, он «преуспел в работе в команде и приобрел очень хорошие коммуникативные навыки».

В феврале, перед тем, как отправиться к посольству Израиля, Бушнелл написал короткий пост в фейсбуке. «Многие из нас любят спрашивать себя: «Что бы я делал, если бы я жил во время рабства? Или [во время] на юге? Или апартеида? Что бы я делал, если бы моя страна совершала геноцид? Ответ в том, что вы делаете это. Прямо сейчас», — говорилось в посте.

Лупе Барбоза, которая видела завещание Бушнелла уже после его самосожжения, говорит, что судя по нему, он «знал, что делает». По ее словам, Бушнелл предпринял все необходимые шаги, чтобы убедиться, что обо всем, что у него есть, позаботятся — например, о его кошке, которую он поручил соседу.

Еще одна участница общины в Массачусетсе, 59-летняя Сьюзан Уилкинс, прожившая там более 30 лет, предполагает, что Аарону не хватало адекватной поддержки в процессе «перехода к менее структурированному миру». «Если вы выросли в довольно ограниченной среде, у анархии есть свои преимущества», — говорит Уилкинс.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер назвал смерть Бушнелла «безусловно трагическим событием», добавив, что министр обороны США Ллойд Остин «следит за ситуацией».