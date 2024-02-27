В сети появился ролик с кадрами из «Слова пацана», призывающий идти на выборы Текст песни «Пыяла» переделали на «выбирать ты должен сам, только сам, только сам» и «нам пиндосы не указ, это зло против нас»

В сети появился агитационный видеоролик с кадрами из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», призывающий россиян голосовать на выборах президента в марте 2024 года.

Полутораминутный ролик представляет собой нарезку сцен из сериала, в некоторых из них оригинальные реплики героев интерпретируются в контексте необходимости идти на выборы. Так, например, показана сцена, в которой лидер группировки Вова Адидас призывает пацанов идти мстить за товарища со словами: «Пацаны, здесь пусть каждый сам решает, как быть. Я, если че, и один пойду. Кто со мной, тот со мной».

На фоне ролика звучит музыка из песни «Пыяла» группы «Аигел» с измененным текстом (в оригинале песня исполняется на татарском языке). Первый куплет звучит так:

Выбирать ты должен сам, только сам, только сам.

Отвечать за выбор сам, только сам, только сам.

Приходи, приходи, приходи, будь же пацаном,

Выбирай, голосуй, не останься чушпаном.

Во втором куплете содержится призыв голосовать, чтобы «не было как в девяностых». В третьем поется: «Нам пиндосы не указ, это зло против нас».

Кто является автором ролика, неясно, в нем нет никаких выходных данных. Создатели и актеры «Слова пацана» видео не комментировали. «Группа „Аигел“ к ролику не причастна», — сообщили музыканты в комментарии «Медузе».

Еще один ролик с кадрами из «Слова пацана» призывает голосовать жителей Якутска. В видео, который называется «Слово пацана. Бюллетень на асфальте» реплики героев, в отличие от первого ролика, переозвучены.

Видео начинается с разговора участников группировки, в котором Вова Адидас в переозвучке произносит слова: «Ближайшие три дня очень важное событие в Якутске — выборы. Нужно быть частью общества — ходить на выборы и призывать других». В другой переозвученной сцене брат Вовы Марат кричит участникам враждебной группировки: «Кто не голосует, тот чушпан».

«Медуза» 26 февраля писала, что сотрудники администрации президента и близкие им политтехнологи в одном из внутренних документов утверждали, что многие мейнстримные фильмы и сериалы, в том числе «Слово пацана», якобы были сделаны специально «под выборы». «Слово пацана», по мнению администрации президента, рассказывает о «качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде», а также свидетельствует «о сохранении культурной идентичности, традиций и суверенитета». При этом источник в киноиндустрии в разговоре с «Медузой» подчеркнул, что сериал снимался без идеологической подоплеки «просто ради коммерческого успеха».

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Фото на обложке: Toomuch Production