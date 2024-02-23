22 февраля телеграм-каналы Baza и Mash сообщили, что министерство образования Новосибирской области получило анонимную жалобу на 25-летнюю учительницу русского языка, литературы и истории из Куйбышева Марину Львову, якобы выложившую в своих соцсетях «интимные фотографии». На одном из снимков, которые опубликовали телеграм-каналы, Львова в свадебном платье стоит в обнимку со своим мужем на фоне православного храма. На другом — обнимает мужа на фоне деревьев.

В ответе на жалобу, который опубликовала Baza, Минобразования писало, что педагоги обязаны «осуществлять свою деятельность на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В ведомстве также отметили, что со Львовой «провели беседу с указанием на недопустимость поведения, которое может поставить под сомнение личность учителя».

Сама Марина Львова заявила, что даже не поняла, о каких фотографиях идет речь. По ее словам, ей позвонило начальство и попросило «промониторить» свою страницу и удалить фотографии, которые «могли бы показаться непристойными». На всякий случай учительница удалила два снимка, на которых она с мужем стоит около храма.

После этого, рассказала Львова, ее друг Константин Терещенко прислал ей ссылку на паблик, в котором было написано, что она «распространяла фотографии интимного характера». Несмотря на то, что фото были удалены, учительницу вынудили написать объяснительную записку (ее также опубликовали телеграм-каналы). В ней Львова пишет, что фотографии, «которые кто-то посчитал непристойными», были сделаны пять лет назад во время свадьбы, с мужем они вместе уже семь лет и сейчас ждут ребенка, и она не понимает, кому эти снимки могли помешать.

В защиту Львовой высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Я стесняюсь спросить: а с какого момента учитель у нас в стране перестал быть человеком? И в чем заключается „интимный характер“ семейного фото на фоне православного храма? Кого оно может оскорбить?» — написал Хинштейн.

Спустя два дня Минобразования Новосибирской области выступило с официальным комментарием «по поводу недостоверной информации, опубликованной в соцсетях». Министерство заявило, что к жалобе на Львову были приложены другие фотографии — не те, что опубликованы телеграм-каналами — и показало более десятка снимков. Почти на всех девушка обнимает своего мужа, а на одном — целует в щеку подругу. «Таким образом, произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях», — написало министерство.

Министерство образования Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова пояснила, что в снимках нет ничего непристойного, но «есть некоторая спорность», потому что страница Львовой была открыта, на нее могли зайти дети, «а там кровать, темно, поцелуи». «Вокруг учителя сложились такие отрицательные энергии, в пабликах вовсю обсуждают, мол, посмотрите на учителя, здесь лежа, там в полутьме, здесь с барышней», — цитирует Жафярову Mash Siberia. Чиновница заявила, что Львовой рекомендовали удалить фото, «пытаясь обезопасить» ее от «того, что уже развернулось» в пабликах.

Автор жалобы на Львову неизвестен. Пропагандистский телеграм-канал Readovka утверждает, что это житель Куйбышева, который захотел отомстить другу Львовой из-за личного конфликта. В разговоре с Baza Львова предположила, что жалобу написал мужчина, который мстит ее знакомому местному депутату. Она не называет его имени, но вероятно, имеется в виду Константин Терещенко — депутат городского совета Барабинска.