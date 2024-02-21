В Каменске-Уральском военрук техникума на занятиях поставил 17-летнюю студентку в угол на колени и угрожал электрошокером. МВД проводит проверку

В Каменске-Уральском Свердловской области 17-летняя студентка местного техникума торговли и сервиса пожаловались в правоохранительные органы на преподавателя строевой, боевой и тактико-специальной подготовки, старшего лейтенанта полиции Ивана Корсака. Она заявила, что Корсак заставил ее в стоять в углу на коленях и угрожал электрошокером из-за того, что она улыбалась на занятиях. Об этом сообщают издания Itʼs My City и «Осторожно, новости», ссылаясь на адвоката студентки Сергея Барсукова.

«На одной из дисциплин за непослушание, а именно за то, что моя клиентка на паре улыбалась, он поставил ее на колени в угол и продолжил вести пару. У девочки артрит, она сообщила ему об этом, преподаватель не послушал и продолжил вести занятие. Днем ранее он поставил другую студентку в угол и прилюдно шлепал ремнем», — сообщил Itʼs My City адвокат. В комментарии «Осторожно, новости» Барсуков добавил, что Корсак угрожал студентке электрошокером. Об этом телеканалу РЕН также рассказала мать пострадавшей.

Адвокат заявил, что администрация техникума знала о поведении преподавателя. В то же время сам Корсак, по словам Барсукова, «неоднократно козырял» перед студентами своей должностью в полиции и просил учащихся скидываться ему на подарки. «Среди них были даже спиртные напитки, компьютерные игры, у нас есть скриншоты транзакций у ребят», — добавил Барсуков.

Адвокат заявил E1.ru, что родители учащихся знали о действиях Корсака, но не сообщали о них, поскольку боялись, что им будут мстить местные полицейские.

Сам Корсак настаивает, что наказывал студенток в «шутливой» форме и не подразумевал унижения, пишут «Осторожно, новости». Телеграм-канал Baza уточняет, что полицейский также отрицает применение насилия к учащимся.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили Itʼs My City, что начали проверку после обращения матери студентки. По данным адвоката, преподавателя уже уволили. Директор техникума Елена Гончаренко в разговоре с E1.ru сказала: «У меня не работает такой человек».

Как обратила внимание «Медуза», на сайте техникума в сентябре 2022 года вышла статья под названием «„История успеха“ Иван Андреевич К.», в которой, вероятно, говорится об Иване Корсаке. В статье преподаватель говорит, что решил преподавать в техникуме, потому что «каждый гражданин должен служить своей Родине, защищать ее и прославлять успехами и подвигами».

«Теперь своим примером Корсак И. А. показывает, каков образ современного полицейского. Да и самому Ивану Андреевичу, как он сам признался, многое дает общение со студентами — это совершенствование мастерства и познание чего-то нового», — говорится в статье.