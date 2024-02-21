Мошенники распространяют в фейсбуке «предсмертную записку» Алексея Навального Политик якобы разработал «программу», которая позволит россиянам мгновенно разбогатеть. Разумеется, это фейк

В фейсбуке начала распространяться мошенническая реклама, связанная со смертью политика Алексея Навального.

Рекламные посты размещены от имени фейковых групп, названия которых схожи с сообществами сторонников оппозиции. В них размещена фотография письма, якобы написанного Алексеем Навальным его жене Юлии. Как утверждается в мошеннической рекламе, Навальный «перед смертью отправил письмо жене, где заявил, что хочет распространить программу, которую он разрабатывал пять лет, — и тем самым помочь согражданам обеспечить свои семьи».

В фейковом письме «Навальный» сообщает, что, скорее всего, его «скоро не станет» и что его главным желанием было «обеспечить финансовое благополучие в стране», но этого добиться не удалось. Зато, говорится в письме, он на протяжении пяти лет готовил «финансовый проект», в рамках которого каждый мог бы легко зарабатывать, — и теперь хочет, «чтобы каждый знал об этой возможности».

«По словам очевидцев программа зарабатывает до 600 евро ежедневно, торгуя акциями крупных компаний с помощью искусственного интеллекта», — говорят мошенники в своем сообщении. Далее следует ссылка, пройдя по которой якобы можно скачать «программу» и начать «зарабатывать». На самом деле ссылка ведет на сайт, принадлежащий мошенникам.

Подобные схемы мошенничества — с использованием сообщений от известных людей, которые якобы хотят поделиться своими знаниями о легком заработке с помощью «инвестиций», — известны в фейсбуке и других крупных социальных сетях на протяжении многих лет.

Чаще всего по ссылке, указанной в мошеннических объявлениях, человеку предлагают заполнить форму с персональными данными. Затем с ним связывается мошенник под видом «персонального менеджера» и убеждает «инвестировать» некую сумму, чтобы начать получать быстрый и легкий доход. Когда пользователь переводит деньги якобы на «инвестиции», они на самом деле попадают к мошенникам, после чего те исчезают. Иногда, если пользователь перевел небольшую сумму, мошенники могут даже вернуть «инвестиции» с небольшой «прибылью», чтобы заставить поверить в реальность схемы и в следующий раз перевести им больше денег — эти деньги неизбежно будут украдены.

В других версиях таких схем мошенники убеждают пользователя установить на компьютер вредоносное ПО (например, под видом «торговой программы»), с помощью которого потом похищают личные данные или информацию о банковских картах, — или напрямую выманивают у пользователя данные карт, после чего сами снимают с них деньги.

Наиболее популярные личности, которых используют мошенники в своей рекламе, — гендиректор Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг. В объявлениях обычно утверждается, что они запускают некий новый «проект», в рамках которого привлекают «инвестиции» и обещают крайне высокую «доходность», утверждая, что для этого не нужны никакие специальные знания. В своих объявлениях мошенники часто используют технологию дипфейков — с помощью нее генерируются видео, в которых «Маск», «Цукерберг» или кто-то еще якобы сам рассказывает о своих новых «проектах».

Как и в случае со смертью Навального, мошенники оперативно реагируют на новости и часто приурочивают свои «кампании» к каким-либо реальным событиям. Так, в 2021 году, когда Маск в программе Saturday Night Live положительно отозвался о криптовалюте Dogecoin, мошенники выпустили серию видео, в которых дипфейковый «Маск» говорил, что раздает 500 миллиардов догекоинов, и обещал пользователям удвоить сумму этой криптовалюты на их кошельках — для этого им нужно было лишь перевести догекоины на специальный кошелек (который принадлежал мошенникам), якобы чтобы доказать, что они являются владельцами валюты. За несколько дней мошенникам перевели догекоины на сумму более пяти миллионов долларов.

Дорогие читатели! Вы и так уже все поняли из этого материала, но на всякий случай обратим ваше внимание еще раз: никогда не переходите по ссылкам в объявлениях, авторы которых обещают вам быстрый и легкий заработок при минимальных знаниях или вложениях, — это обман. Не сообщайте посторонним людям данные своих банковских карт. Программное обеспечение скачивайте только с официальных сайтов производителей и всегда проверяйте перед этим адресную строку браузера. Инвестируйте деньги только через проверенных легальных брокеров — перед вложением средств обязательно прочитайте информацию о них в независимых источниках, а также убедитесь, что у них есть необходимые лицензии от государственных органов.