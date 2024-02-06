Суд в США решил депортировать россиянина Сергея Очигаву. Он прилетел в Лос-Анджелес без билета и паспорта, прокравшись на самолет. И заявил, что ничего не помнит

Аэропорт Лос-Анджелеса Bob Riha, Jr. / Getty Images

Суд в Лос-Анджелесе вынес приговор гражданину России и Израиля Сергею Очигаве, задержанному в ноябре 2023 года в аэропорту Лос-Анджелеса, когда он пытался попасть в США без паспорта, визы и билета, сообщает Los Angeles Times.

Судья Джордж Ву, рассматривавший дело, назначил Очигаве уже отбытый срок заключения — 93 дня. Суд постановил, что иммиграционная и таможенная служба США должны взять обвиняемого под стражу для последующей депортации — в какую страну, не уточняется. Очигава также должен выплатить 2174 доллара авиакомпании Scandinavian Airlines.

46-летний Сергей Владимирович Очигава прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена 4 ноября 2023 года. Как установил суд, Очигава прошел за другим пассажиром через турникет службы безопасности в аэропорту Копенгагена, сымитировав, что подносит посадочный талон к сканеру. Los Angeles Times отмечает, что сотрудники датского аэропорта заметили Очигаву и попросили мужчину подождать в терминале, пока решается вопрос с его просроченной визой. После этого Очигава присоединился к пассажирам рейса SK 931 авиакомпании Scandinavian Airlines из Копенгагена в Лос-Анджелес и незаметно прошел на борт самолета, заняв одно из свободных кресел.

Согласно судебным документам, бортпроводники обратили внимание на Очигаву, когда тот попытался пересесть в бизнес-класс. Когда его спросили, где его место, Очигава сел в одно из свободных кресел. Суд установил, что во время 12-часового полета россиянин менял места, дважды попросил, чтобы ему дали еду, а также пытался взять шоколад одного из членов экипажа.

Прибыв в аэропорт Лос-Анджелеса, Сергей Очигава попытался скрыться, сказано в материалах дела, которые цитирует Los Angeles Times. Сотрудникам иммиграционной и таможенной службы США Очигава сообщил, что забыл свой паспорт на борту самолета (там его не нашли). Когда мужчину спросили, как его зовут, он представился вымышленным именем Сергей Шломо. В его телефоне чиновники нашли фотографию российского паспорта с его именем. Власти США также установили, что Очигава не числился пассажиром ни одного из рейсов, прибывших в Лос-Анджелес.

В разговоре с сотрудниками ФБР, как сообщала ранее «Медуза», Сергей Очигава представился российским экономистом. Он заявил, что не помнит, как оказался в аэропорту Копенгагена и как сел в самолет. Россиянин также утверждал, что «не спал три дня и не понимал, что происходит». В сохраненных фотографиях на телефоне мужчины следователи нашли снимки информационного табло в аэропорту Копенгагена, скриншоты карт с локацией хостела в Киле в Германии, а также фото улиц неизвестного европейского города. Представитель офиса прокурора США заявил, что остается неясным, почему Очигава сел на самолет в Лос-Анджелес.

Архив Сергея Очигавы

Издание «Агентство» обнаружило, что в утечках российских баз данных есть только один Сергей Владимирович Очигава. Он в 2003 году стал кандидатом экономических наук, учился в аспирантуре Российской экономической академии (РЭУ) имени Плеханова, а затем преподавал там. Сергей Очигава, согласно данным «Агентства», работал консультантом и менеджером по рекламе, был совладельцем трех ныне уже закрытых компаний. Одна из них, по данным «СПАРК-Интерфакс», управляла галереей современного искусства Boccara в Москве, а Очигава значился ее совладельцем. Это подтвердил бывший гендиректор галереи Всеволод Лихота. Кроме того, по информации «Агентства», в 1998 году Сергея Очигаву судили по обвинению в приобретении или хранении гашиша.

Родственники Сергея Очигавы рассказали изданию «Осторожно, новости», что мужчину «подкосила потеря близких», а последние годы он жил за счет накоплений и не работал. После начала полномасштабной войны в Украине, как заявили родственники мужчины, он уехал в Израиль, где «имел гражданство из-за родственных связей». Собеседники «Осторожно, новости» допустили, что у него начались проблемы со здоровьем и приступы тревоги на фоне «геополитической ситуации». По их словам, последний раз, когда он вышел с ними на связь, Очигава сказал, что путешествует и приехал в Париж. Семья мужчины обратилась в консульство и МИД, чтобы его доставили в Израиль.

В январе суд присяжных признал Очигаву виновным в том, что он находился на борту самолета Scandinavian Airlines без билета. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, составляет пять лет лишения свободы. Прокуроры просили приговорить Очигаву к шести месяцам тюремного заключения, настаивая на том, что он «не проявил раскаяния или сожаления о своем поведении». Защита Очигавы настаивала на том, чтобы ему назначили уже отбытый срок, поскольку мужчина перенес несколько «личных трагедий». Адвокаты предоставили суду письма, в которых рассказывается об этих «трагедиях», но, как указывает Los Angeles Times, содержание писем засекречено. Адвокаты Очигавы также заявили, что у него нет криминального прошлого.