Страница Надежды Макаровой во «ВКонтакте»

42-летняя Надежда Макарова из города Верхняя Пышма в Свердловской области умерла после того, как ей сообщили, что ее муж Геннадий, мобилизованный в российскую армию, погиб на войне в Украине. Об этом сообщило уральское издание E1.ru, ссылаясь на сестру умершей женщины Наталью. В материале фамилия умершей не упоминается. Журналисты «7×7» нашли во «ВКонтакте» страницу Надежды Макаровой, на которой сообщается, что она умерла, а фотографии в аккаунте совпадают со снимками, опубликованными E1.ru.

Сестра умершей женщины рассказала журналистам, что Надежда Макарова узнала о смерти мужа от его командира. «Командир, который находится с ним в зоне , написал ей [в вотсапе], что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала Наталья. 31 января Надежду Макарову похоронили.

О том, что муж Макаровой действительно погиб на войне в Украине, достоверно неизвестно. Как отмечает E1.ru, кроме сообщения в вотсапе, нет никаких подтверждений, что мужчина умер. «Гена был мобилизован, после смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял его на СВО, и возмущался, с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации. Никаких официальных данных», — заявила сестра умершей женщины.

Муж Надежды Макаровой Геннадий Страница Надежды Макаровой во «ВКонтакте»

Она добавила, что надеется на то, что Геннадий жив. «Я не верю, что он погиб, что дети остались без родителей», — сказала Наталья. По ее словам, Надежда и Геннадий воспитывали троих детей: их старшей дочери 20 лет, двум сыновьям девять и пять лет. Сейчас младшие дети находятся с тетей. По словам Натальи, к ней уже приходили органы опеки.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в разговоре с E1.ru сообщил, что возьмет ситуацию на контроль и выяснит статус военнослужащего.