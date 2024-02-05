Жительница Свердловской области умерла от инфаркта — после того, как ей написали в вотсапе, что ее муж погиб на войне Военкомат ничего не знает о его смерти
42-летняя Надежда Макарова из города Верхняя Пышма в Свердловской области умерла после того, как ей сообщили, что ее муж Геннадий, мобилизованный в российскую армию, погиб на войне в Украине. Об этом сообщило уральское издание E1.ru, ссылаясь на сестру умершей женщины Наталью. В материале фамилия умершей не упоминается. Журналисты «7×7» нашли во «ВКонтакте» страницу Надежды Макаровой, на которой сообщается, что она умерла, а фотографии в аккаунте совпадают со снимками, опубликованными E1.ru.
Сестра умершей женщины рассказала журналистам, что Надежда Макарова узнала о смерти мужа от его командира. «Командир, который находится с ним в зоне спецоперации, написал ей [в вотсапе], что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала Наталья. 31 января Надежду Макарову похоронили.
О том, что муж Макаровой действительно погиб на войне в Украине, достоверно неизвестно. Как отмечает E1.ru, кроме сообщения в вотсапе, нет никаких подтверждений, что мужчина умер. «Гена был мобилизован, после смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял его на СВО, и возмущался, с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации. Никаких официальных данных», — заявила сестра умершей женщины.
Она добавила, что надеется на то, что Геннадий жив. «Я не верю, что он погиб, что дети остались без родителей», — сказала Наталья. По ее словам, Надежда и Геннадий воспитывали троих детей: их старшей дочери 20 лет, двум сыновьям девять и пять лет. Сейчас младшие дети находятся с тетей. По словам Натальи, к ней уже приходили органы опеки.
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в разговоре с E1.ru сообщил, что возьмет ситуацию на контроль и выяснит статус военнослужащего.