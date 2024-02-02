Пирамида Микерина. 1 февраля 2024 года Khaled Elfiqi / EPA / Scanpix / LETA

В конце января 2024 года Министерство туризма и древностей Египта объявило о решении восстановить первоначальный облик пирамиды фараона Микерина (Менкаура) — самой поздней из трех главных пирамид в Гизе.

Изначально пирамида, построенная более четырех тысяч лет назад, примерно на треть своей высоты была облицована красным асуанским гранитом, но со временем от 16 гранитных ярусов осталось только семь, говорится в заявлении ведомства. В рамках археологической миссии, которая организована совместно с Японией, власти планируют восстановить гранитную облицовку пирамиды, установив на нее блоки, предположительно упавшие и оставшиеся лежать у ее подножия.

По словам главы Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири, возглавляющего миссию, работы займут не менее трех лет. Как пишет The New York Times, решение об установке блоков будет принято через год — до тех пор власти планируют вести раскопки и проводить необходимые исследования. Сам Вазири назвал план восстановления облика пирамиды «проектом века».

Гранитные блоки у основания пирамиды. 27 марта 1907 года Said Ahmed Said

Однако в соцсетях проект египетских властей встретили не так однозначно, обратило внимание издание The Guardian. В частности, под роликом Вазири, посвященным восстановлению пирамиды, десятки пользователей оставили критические комментарии, в которых, например, спрашивали Вазири про планы по «выпрямлению Пизанской башни» и предлагали поклеить на пирамиды обои.

Против реконструкции выступили многие эксперты. Археолог и египтолог из Арабской академии науки, технологий и морского транспорта Моника Ханна назвала проект «совершенно ненаучным», отметив ряд его недостатков. Так, она обратила внимание, что большинство блоков, лежащих вокруг пирамиды, не были обработаны. Это, по мнению Ханны, говорит о том, что их так и не установили на пирамиду.

«Поэтому любая попытка обработать блоки вокруг пирамиды является вопиющим вмешательством в работу древних египтян, которым еще нужно было завершить эту пирамиду», — написала Ханна. Кроме того, она сомневается, что пирамида сможет выдержать вес гранитной облицовки.

Против реконструкции также выступил доцент кафедры реставрации и консервации древностей Университета науки и технологий в Гизе Ибрагим Мохамед Бадр, выразив опасение, что в итоге на пирамиду установят блоки, которые не имеют к ней никакого отношения. В свою очередь профессор египетского искусства и архитектуры в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Кэтлин Куни отметила, что фасад пирамиды действительно остался незавершенным: «Для чего [восстанавливать облицовку]? Чтобы улучшить прошлое? Изменить прошлое?»

Khaled Desouki / AFP / Scanpix / LETA

При этом некоторые эксперты проект все же поддержали. Профессор египтологии Американского университета в Каире Салима Икрам отметила, что сканирование и изучение пирамиды и лежащих вокруг блоков в любом случае будет полезно. Она также поддержала идею восстановления облицовки пирамиды, но отметила, что это может касаться исключительно упавших блоков. Помимо этого, необходимо провести исследования, чтобы подтвердить, что пирамида все еще может выдерживать вес гранитных блоков, считает Икрам.

Издание The Washington Post отмечает, что пирамиды Гизы внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако в самой организации журналистам сообщили, что не знали о планах египетских властей. В то же время источник издания «Аль-Манасса» сообщил, что власти приостановили работы до тех пор, пока специальная комиссия не оценит осуществимость проекта.