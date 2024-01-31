Жительница Екатеринбурга заявила, что ее изнасиловали несколько участников войны. В полиции, куда она обратилась, ей посоветовали «не ломать жизнь парням» От предполагаемых преступников полицейский потребовал взятку. Его поймали с поличным

В декабре 2023 года 19-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, в котором, по ее словам, принимали участие несколько военных. Полицейский якобы предложил ей сделку: забрать заявление, чтобы «не ломать жизнь» мужчинам в обмен на взятку от них. Сотрудника полиции задержали, а сама девушка впоследствии заявила, что о взятке не знала. Спустя месяц она забрала заявление об изнасиловании, объяснив это тем, что не выдержит тяжести следственных действий. За этой историей подробно следили журналисты екатеринбургского издания E1.

Первым о случившемся в середине декабря написал сайт 66.ru. Источник в правоохранительных органах рассказал изданию о задержании сотрудника полиции по делу о получении взятки. По данным источника, к полицейскому обратилась его знакомая, решившая таким образом заставить заплатить мужчину, с которым она занималась сексом по обоюдному согласию. Сначала она якобы требовала 500 тысяч рублей, затем увеличила сумму до 900 тысяч.

На следующий день местный портал E1 — также со ссылкой на источник в силовых органах — написал, что 19-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, совершенном «несколькими участниками ». По данным E1, заявление у девушки принял майор полиции по имени Сергей. Он опросил мужчин и предложил им избежать уголовного дела за взятку в 900 тысяч рублей, предложив девушке разделить их: 500 тысяч ему и 400 тысяч ей. Мужчины обратились в ФСБ и передали взятку под контролем оперативников прямо в участке, после чего полицейского задержали. Против него, писал E1, возбудили дело о взятке (часть 4 статьи 290 УК РФ).

В тот же день о деле написал телеграм-канал Baza. По его информации, полицейский предложил девушке, которая подверглась изнасилованию, отказаться от заявления в обмен на 700 тысяч рублей — 400 тысяч ему и 300 тысяч ей. Девушка, писала Baza, в деле о взятке получила статус свидетельницы.

Через несколько дней сама девушка рассказала Е1 свою версию случившегося. Она жила со своим бойфрендом, и однажды к ним в гости пришли несколько его друзей. Двое из них изнасиловали ее — а еще один в это время сидел на кухне. По словам девушки, она звала своего бойфренда на помощь, но он не откликнулся.

Как рассказала девушка, она написала заявление об изнасиловании, но в отделении ей не поверили, «так как не было синяков». Экспертиза, на которую ее отправили из полиции, показала, что у нее есть повреждения половых органов.

После этого, заявила девушка, полицейский предложил ей поговорить с мужчинами, которые изнасиловали ее, прямо у него в кабинете, заявив, что «им скоро уезжать на фронт, и они попросят прощения». Девушка под давлением согласилась поговорить только с одним из подозреваемых по имени Данил — который, по ее словам, не принимал участия в изнасиловании. Во время разговора, как рассказала девушка, он предлагал ей деньги и «начал целовать руки» и просить, чтобы она забрала заявление. В итоге она согласилась, объяснив это тем, что у нее не выдержали нервы, а в полиции на нее давили и уговаривали «не ломать жизнь парням».

Я написала [отказ от заявления] и начала уходить. Данил положил мне в сумку 300 тысяч рублей. Сначала я этого не поняла, но позже меня остановили сотрудники ФСБ и начали допрашивать. Я рассказала, как оно и есть, что не знала о взятке полицейского на 600 тысяч рублей. Но мне сказали, что обвинений в мою сторону нет, им нужен только майор. Уточнили, буду ли дальше писать заявление. Я сказала, что да. В настоящее время уголовное дело расследуется, а сотрудник полиции под стражей.

Спустя месяц, в конце января, E1 снова связался с девушкой. Она рассказала изданию, что она окончательно забрала свое заявление, узнав, что беременна (стала ли беременность результатом изнасилования, она не уточнила). Как отмечает E1, пока это еще возможно, так как дело об изнасиловании не возбудили.

По словам девушки, незадолго до этого ее вызвали на допрос и рассказали о дальнейшем ходе следствия. Узнав, что ей придется участвовать в допросах и очных ставках с подозреваемыми, она решила, что не готова к этому. «Я опустила руки, так как не справлюсь одна против всех — когда травят со всех сторон и я это знаю. Поэтому пришлось решиться на такой шаг. Уголовный процесс по такому делу для меня очень жесток с моральной и психологической точки зрения», — рассказала девушка.

По данным E1, после того, как девушка забрала заявление, военные следователи вынесли отказ в возбуждении дела. Имена подозреваемых, как и то, отправлены ли они в итоге на фронт, не уточняются. В ФСБ и Следственном комитете официально дело не комментировали.

Фото на обложке: Shutterstock