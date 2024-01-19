В Иркутской области почти неделю искали (и нашли) капсулу с радиоактивным цезием-137. Ее «выронили» работники нефтяной компании по дороге на месторождение

В Усть-Кутском районе Иркутской области нашли капсулу с радиоактивным цезием-137, которую около недели назад потеряли сотрудники нефтесервисной компании «ТНГ-Групп». Об этом пресс-служба предприятия сообщила изданию «ИрСити».

Одним из первых о том, что работники «ТНГ-Групп» потеряли капсулу с цезием-137, сообщил телеграм-канал Baza 17 января. По его данным, с 12 по 13 января группа исследователей «ТНГ-Групп» отправилась из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Для разведки местности они взяли с собой радиационный источник типа ИГИ-Ц-4–2 — это капсула с цезием-137 размером с мизинец, упакованная в специальный защитный контейнер. По окончании поездки найти ее не смогли. Источник РЕН ТВ заявил, что капсулу потеряли 12 января.

По информации Baza, руководитель службы радиационной безопасности «ТНГ-Групп» обратился в полицию только 16 января. На поиски контейнера с капсулой отправили группу полицейских.

На следующий день после публикаций СМИ генеральный директор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов выступил с заявлением «ответственной компании об инциденте, произошедшем на днях». Он попросил жителей региона «отнестись с пониманием» к случившемуся, заверив, что компания несет ответственность за экологическую обстановку в регионе, а капсула «никакого ущерба нанести не может».

«Впервые более чем за 70-летнюю историю допущен инцидент компанией: мы потеряли источник ионизирующего излучения цезий-137. Этот источник относится к . Это одна из самых низших категорий опасности, — заявил Шарипов, отметив, что источник излучения находится в защитном контейнере. — Уже на расстоянии пяти метров от этого объекта фоновое излучение не превышает естественного».

Найденный контейнер с цезием-137 «ТНГ-Групп»

Глава «ТНГ-Групп» подчеркнул, что опасность представляет «возможность несанкционированного открытия» этого контейнера. Шарипов попросил любого, кто найдет контейнер, сообщить о находке в полицию или в компанию и не открывать его.

Шарипов уточнил, что капсулу выронили между городом Усть-Кут и пикетом Непа «в результате очень сложных метеорологических условий» и тряски на , по которому работники компании проехали около 100 километров. На поиски контейнера с радиоактивной капсулой отправили две поисковые бригады со специальным оборудованием и сотрудников следственных органов. «ТНГ-Групп» также объявила, что заплатит 200 тысяч рублей за информацию о местонахождении капсулы.

19 января пресс-служба «ТНГ-Групп» заявила, что капсулу с цезием-137 нашли. «Контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена. Проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности», — сообщили в компании, отметив, что за обещанным вознаграждением никто не обратился.

Шарипов, комментируя находку, заявил, что «это лучший вариант развития событий». Он пообещал провести «разбор и тщательный анализ» обстоятельств случившегося.

О воздействии цезия-137

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