В Москве изнасиловали женщину, которая договорилась о свидании в приложении для знакомств Pure По делу судили двух человек. Один получил шесть с половиной лет колонии, второй сбежал из-под домашнего ареста

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о групповом изнасиловании женщины, договорившейся о свидании через приложение для знакомств . Подсудимому Ивану Яковлеву, который изнасиловал и избил случайную знакомую на первом свидании, назначили шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима. Об этом изданию Wonderzine рассказала сама пострадавшая, пиар-менеджер Валентина Бодрова.

По ее словам, 29 апреля 2023 года она познакомилась в Pure с Яковлевым, который пообещал приготовить ей романтический ужин с вином при свечах. Он заказал Валентине такси до своего дома, но при этом не оплатил его. Когда девушка вошла в квартиру, там находился его друг Влад Воловод, якобы пришедший выпить и скоротать время. «Иван выглядел не так, как на фотографиях, что сразу вызвало у меня неприязнь, но в тот день я забила на все красные маячки. Подумала, окей, поужинаем, поговорим и поеду домой», — рассказала Валентина. Соцсети Яковлева перед встречей она не проверяла.

Бодрова выпила за вечер два бокала вина, после чего у нее «случился blackout». Она проснулась на следующее утро голой в спальне у Яковлева. Когда девушка стала собираться домой, тот начал издеваться над ней, склонял к оральному сексу, помочился на нее, а также угрожал выкинуть ее из окна. Бодрова посчитала, что Яковлев находился под действием наркотиков. В другой комнате она увидела спящего и обнаженного Воловода.

У Валентины были синяки на лице и кровоподтеки на шее. Сначала девушка не хотела обращаться в полицию, потому что «сама виновата, сама приехала к мужчине домой». Однако ее знакомый, бывший юрист, узнав о произошедшем, убедил Бодрову написать заявление.

1 мая Яковлева задержали. Позже полиция разыскала и Воловода, к которому у Бодровой изначально не было никаких претензий. В телефонах у мужчин нашли видеозаписи изнасилования девушки, находившейся в бессознательном состоянии. Эти видео они разослали своим друзьям.

Позже Бодрова узнала, что у Яковлева есть жена Анастасия, а также двое дочерей от первого брака. В день знакомства с Валентиной он поругался с женой, та собрала вещи, уехала из квартиры и собиралась разводиться с Иваном. «Потом они вновь оказались женатыми. Сейчас она публично гнобит меня и распространяет ложь», — рассказала пострадавшая.

Яковлеву и Воловоду предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (пункт «а» части 2 статьи 131 УК, наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет), «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору» (пункт «а» части 2 статьи 132 УК, наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет) и «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета» (пункт «б» части 3 статьи 242 УК, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет).

Экспертизу по уголовному делу, по словам Бодровой, провели только на четвертый день после изнасилования — она не дала никаких результатов. Хотя и сама пострадавшая, и следователь уверены, что ее чем-то опоили.

Во время судебного разбирательства оба подозреваемых находились под домашним арестом, что, по мнению юристов, было слишком мягкой мерой пресечения при тяжести выдвинутых обвинений.

В итоге Воловод сбежал из-под домашнего ареста и сейчас находится в федеральном розыске. «Уверена, его не ищут», — заявила Бодрова.

Яковлев на суде раскаялся и признал свою вину только по статье о распространении порнографии. Его признали виновным по всем трем статьям обвинения. Валентина Бодрова считает наказание в шесть с половиной лет колонии слишком мягким. Она подала апелляцию на приговор.

«Медуза» обнаружила в базе Мосгорсуда сведения об уголовном деле Яковлева И.О., осужденного по аналогичным статьям. Приговор был вынесен 29 декабря 2023 года в Хорошевском районном суде Москвы. 11 января 2024 года его обжаловали. Текст приговора запрещен к публикации.

Также на сайте Мосгорсуда есть сведения о продлении домашнего ареста и заключении под стражу Воловода В.Р., обвиняемого по статьям об изнасиловании (часть 1 статьи 131 УК) и насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК).