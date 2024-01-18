В Канаде сторонник идеи «климатического заговора» обвинял власти в лесных пожарах. В суде он признался, что сам устроил 14 поджогов

Природный пожар в Квебеке. 23 июня 2023 года Frederic Chouinard / SOPFEU / Anadolu Agency / Getty Images

Житель Канады Брайан Паре, публиковавший в соцсетях конспирологические теории о лесных пожарах, признал себя виновным в том, что устроил 14 таких пожаров с мая по сентябрь 2023 года, сообщает CNN. 38-летний Паре предстал перед судом в городе Чибугамау, провинция Квебек, пишет CBC.

Прокурор Мари-Филипп Шаррон заявила, что один из пожаров, который устроил Паре, вынудил около 400 человек эвакуироваться из города Шапе в провинции Квебек. Самый сильный пожар, в котором признался Паре, по словам прокурора, уничтожил 873 гектара земли. Шаррон отметила, что подсудимый не помнит все пожары, которые он устроил, поэтому следствие допускает, что поджогов было больше, но это не доказано.

В июне в Квебеке начали расследовать серию из пяти пожаров, которые произошли без видимой на то причины. Полиция заинтересовалась Брайаном Паре после того, как его заметили в нескольких местах, где произошли пожары. Полицейские обнаружили, что Паре публиковал в соцсетях записи, в которых обвинял правительство Канады в том, что власти намеренно поджигают леса, чтобы заставить граждан поверить в изменение климата.

В ходе расследования полицейские прикрепили к машине Паре устройство слежения, после чего смогли отследить, как он посетил другие места, где произошли пожары. Когда в сентябре 2023 года Паре задержали, он признался, что совершил девять поджогов, чтобы проверить, сухой лес или нет.

В 2023 году лесные пожары в Канаде достигли рекордных масштабов, уничтожив 18,4 миллиона гектаров леса, что более чем в два раза превышает предыдущий рекорд, отмечает CNN. Дым достиг США и даже Европы. По данным квебекского Агентства по охране лесов, больше половины всех лесных пожаров (почти 53%) произошли из-за ударов молний.

Лесные пожары уже привлекали внимание сторонников теорий заговоров, которые считают, что пожары происходят из-за действий властей, климатических активистов и даже лазерных лучей, запущенных из космоса. Среди тех, кто поддерживает такие конспирологические теории, оказался бывший министр иностранных дел Канады Максим Бернье. В июне 2023 года он заявил, что «значительную часть» пожаров, скорее всего, устроили «зеленые террористы, которые хотят придать импульс своей кампании по борьбе с изменением климата».

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