ФБР начала расследование против бывшего главы Abercrombie & Fitch. Восемь мужчин обвинили его в сексуализированном насилии По их словам, Майк Джеффрис принуждал их к сексу на вечеринках в обмен на модельную карьеру

Майк Джеффрис у парижского магазина Abercrombie & Fitch, 27 октября 2012 года Bertrand Guay / AFP / Scanpix / LETA

ФБР начало расследование в отношении бывшего главы американского бренда одежды Abercrombie & Fitch (A&F) Майка Джеффриса, пишет «Би-би-си» со ссылкой на источники. Основанием для следственных действий стала серия программ британской телерадиокорпорации, вышедших в октябре 2023 года — в них восемь молодых мужчин рассказывали о том, что Джеффрис и его партнер Мэттью Смит приглашали их на мероприятия, обещая карьеру моделей, и там вынуждали заниматься сексом с ними или друг с другом.

Майк Джеффрис, которому сейчас 79 лет, возглавлял Abercrombie & Fitch (A&F) c 1992 года. Свой пост он оставил в 2014 году. Как писал The Wall Street Journal, причиной этого стало падение продаж. За время своего более чем 20-летнего руководства Джеффрис, как отмечал WSJ, сделал бренд Abercrombie & Fitch культовым — но вместе с этим подвергался критике из-за «сексуализированной» рекламы с фотографиями мужчин с голым торсом, а также из-за того, что в интервью 2006 года назвал целевой аудиторией компании «красивых людей».

Как говорилось в расследовании, приглашениями занимался посредник по имени Джейк Джейкобсон. Один из собеседников «Би-би-си» Дэвид Брэдберри рассказывал, что с Джейкобсоном он познакомился в 2010 году, когда ему было 23 года. На встрече посредник сказал Брэдберри, что предложил фотографу A&F Брюсу Веберу сделать несколько снимков молодого человека, а затем, как рассказывал Брэдберри, Джейкобсон «ясно дал понять», что если молодой человек не согласится на оральный секс, он не встретится с главой A&F.

«Меня парализовало. Он как будто продавал славу, и ценой было согласие», — говорил Брэдберри, отмечая, что его заставили поверить в то, что «все начинают с этого». По словам мужчины, тогда этот инцидент не стал для него «красным флагом» — он подумал, что Джейкобсон просто «странноватый старый чувак», с которым ему больше не придется сталкиваться.

«За потраченное время» Брэдберри получил 500 долларов. Он принял приглашение и пришел на вечеринку в дом Джеффриса в Нью-Йорке. Перед этим Джейкобсон посоветовал ему купить одежду A&F, чтобы придать ему «законный и официальный» вид. Брэдберри рассказывал, что поговорил с Джеффрисом и Смитом о своем стремлении стать моделью A&F — а позже Джеффрис занялся с ним сексом.

На вопрос, мог ли он отказаться, Брэдберри отвечал, что на мероприятии было несколько охранников, одетых в униформу с логотипом A&F, а дом располагался в уединенном месте — и из-за этого он не чувствовал себя в безопасности настолько, чтобы сказать «нет».

Некоторые молодые люди подозревали, что вечеринки могут быть связаны с сексом. Но они все равно не ожидали, с чем столкнутся

Еще один собеседник «Би-би-си», попросивший называть его Алексом, рассказывал о своем участии в вечеринке в Марракеше в Марокко в 2011 году, куда его пригласили в качестве танцора. По его словам, Джейкобсон просмотрел танец перед мероприятием и похвалил его, но потребовал «закончить работу» оральным сексом. Алекс, который испытывал жизненные трудности, согласился. «У меня были долги, я хотел поддержать свою семью. Я выполнил работу и почувствовал отвращение», — рассказывал он.

На самой вечеринке после танца Джеффрис, по словам Алекса, попытался поцеловать его. Молодой человек укрылся в одной из комнат виллы и заснул, а когда проснулся, обнаружил внутри себя презерватив. Он предположил, что в выпитое им на вечеринке шампанское были добавлены наркотики. «Я считаю, что существует очень большая вероятность того, что меня накачали наркотиками и изнасиловали», — говорил он.

Остальные собеседники «Би-би-си» рассказывали об аналогичном опыте. С некоторыми, по их словам, Джеффрис и Смит вступали в сексуальную связь, других вынуждали заниматься сексом друг с другом, после чего вручали конверты с «тысячами долларов» наличными. В общей сложности, четверо из восьми собеседников «Би-би-си» заявляли, что их ввели в заблуждение относительно характера мероприятий. Еще четверо, по их словам, понимали, что вечеринки могут быть связаны с сексом, но не ожидали того, что произошло в реальности.

Большинство мужчин также рассказывали, что перед встречей с руководством A&F Джейкобсон устраивал им «просмотр», предлагая заняться оральным сексом. Кроме этого, перед встречей специально нанятый человек сбривал волосы на теле некоторых молодых людей — этот опыт они называли «дегуманизирующим». Все собеседники «Би-би-си» говорили, что от них требовали подписать соглашение о неразглашении информации.

Джейкобсон отрицал обвинения и говорил, что «оскорблен» ими. В A&F заявляли, что «потрясены» его поведением

После выхода расследования Джейкобсон передал через своего адвоката, что он оскорблен предположением о каких-либо принудительных действиях с его стороны. Он утверждал, что никогда не обещал модельной карьеры и гворил, что молодые люди посещали мероприятия «с широко открытыми глазами». Когда репортеры «Би-би-си» пытались получить его комментарий, он попросил их убрать его имя из расследования в обмен на обещание «все рассказать» — однако журналисты отклонили это предложение.

В A&F, в свою очередь, тогда же заявляли, что «потрясены и возмущены» поведением Джеффриса и выражали поддержку «тем, кто храбро высказался во всеуслышание». В компании заверяли, что при нынешнем руководстве A&F «не терпит злоупотреблений, преследований или дискриминации любого рода».

Адвокат Джеффриса выступил с заявлением, в котором говорилось: «Майку Джеффрису 79 лет. Он на пенсии. В прошлые годы он предпочитал не комментировать сообщения СМИ, документальные фильмы и истории любого рода, связанные с его личной жизнью — и не планирует делать этого сейчас».

В рамках расследования ФБР, как сейчас сообщает «Би-би-си», начало допрашивать и вызывать в суд потенциальных свидетелей. Официально бюро не комментировало дело. Кроме этого, Джеффрису и его партнеру предъявили гражданский иск в связи с подозрениями в торговле людьми. Сумму исковых требований и имя истца «Би-би-си» не уточняет.