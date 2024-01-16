Нож, который Дэмиен Бирнс использовал, чтобы отрезать пенис Мариусу Густавсону Metropolitan Police / PA Wire / Scanpix / LETA

Суд в Великобритании вынес приговор троим мужчинам, отрезавшим гениталии и другие части тела норвежцу Мариусу Густавсону, который сам их об этом попросил.

Как пишет BBC News, 36-летний работник эскорт-сервиса Дэмиэн Бирнс, отрезавший Густавсону пенис, получил пять лет лишения свободы, 23-летний Джейкоб Крими-Эпплби — три года и восемь месяцев, 48-летний бывший медбрат Натаниэль Арнольд — два года условно. Их всех признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений.

По версии обвинения, Густавсон познакомился с Бирнсом, когда нанял того для предоставления сексуальных услуг. Вскоре Густавсон договорился с Бирнсом, что тот отрежет ему пенис за плату в 500 фунтов. Процедуру, которая проходила в 2017 году, норвежец транслировал онлайн; Бирнс был об этом осведомлен.

Впоследствии между Густавсоном и Бирнсом возник конфликт. Норвежец не стал платить 500 фунтов, заявив, что отдаст лишь 50, а затем отказался передавать и эту сумму. Оба мужчины начали шантажировать друг друга. Бирнс обещал обратиться в полицию из-за неуплаты денег, Густавсон — из-за угроз, шантажа и нанесения увечий. В итоге в течение следующих двух лет Бирнс получил от Густавсона в общей сложности около полутора тысяч фунтов.

Мариус Густавсон Страница Мариуса Густавсона в Facebook

Через два года после удаления гениталий Густавсон решил продолжить нанесение увечий самому себе. В феврале 2019 года он попросил Джейкоба Крими-Эпплби заморозить ему ногу в ванной с сухим льдом — это привело к ее ампутации. Летом того же года по его просьбе Натаниэль Арнольд отрезал ему сосок.

В прокуратуре в комментарии «Би-би-си» подчеркнули, что согласие человека, которому отрезают части тела, не является смягчающим обстоятельством.

Сейчас Густавсон передвигается на инвалидной коляске. Из-за отсутствия ноги он успел получить около 18 тысяч фунтов в виде пособий по инвалидности. По версии обвинения, он состоял в группе из десяти человек, которая занималась «многочисленными» операциями по экстремальным модификациям тела, — в том числе Густавсон принимал участие в удалении гениталий другим мужчинам. Сам он называл себя «создателем евнухов». Густавсон признал свою вину, приговор ему будет вынесен в марте.

Субкультура, участники которой добровольно лишают себя гениталий, известна как . В основном, таким операциям подвергают себя мужчины, однако иногда это делают и женщины, зашивая себе влагалище или удаляя себе клитор или соски.

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