В Нью-Йорке под штаб-квартирой хасидов нашли секретный тоннель. Власти попытались залить его бетоном. Произошли стычки с полицией

Полицейские арестовывают одного из людей, которые копали тоннель Bruce Schaff / AP / Scanpix / LETA

В США группа хасидов вступила в стычку с полицией из-за попытки властей залить бетоном тоннель, незаконно вырытый под штаб-квартирой движения в Бруклине. Об этом сообщает местная редакция телеканала ABC.

Девять человек в возрасте от 19 до 21 года были арестованы. Им предъявили обвинения в незаконном проникновении, причинении ущерба собственности и воспрепятствовании работе правительственных служб.

На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, как полицейские вступают в конфликт с молодыми людьми, которые сидят в выдолбленном внутри кирпичной стены проеме, вероятно, таким образом пытаясь помешать залить его бетоном. Активисты толкали сотрудников полиции и кидали в них доски, в ответ один из офицеров распылил слезоточивый спрей.

Bruce Schaff / AP / Scanpix / LETA

Тоннель под центром был обнаружен несколько недель назад. Как пишет таблоид The New York Post, его копали в течение почти года; властям о нем стало известно после того, как жители соседних домов сообщили о подозрительных шумах, доносящихся из подвала. Тоннель высотой около метра и длиной около 15 метров соединял штаб-квартиру движения, где находится синагога, с небольшим соседним зданием, где раньше располагалась миква — помещение для ритуального омовения.

Как напоминает The New York Times, хасидская община столкнулась с внутренними разногласиями после смерти в 1994 году последнего ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Небольшая часть последователей движения считает его мессией и не признает его физической смерти. Тоннель, судя по всему, вырыли представители мессианской фракции — вероятно, они считали, что таким образом выполняют волю ребе о расширении территории синагоги.

New York Post

Еще один представитель движения заявил журналистам, что члены общины были разочарованы бездействием ее лидеров по вопросу о расширении здания, которое было необходимо для решения проблемы скопления людей во время богослужений, и таким образом решили «взять дело в свои руки».

Официально в движении Хабад-Любавич назвали факт строительства тоннеля «вандализмом группы молодых экстремистов» и поблагодарили полицию Нью-Йорка «за профессионализм и чуткость». Штаб-квартиру Хабад-Любавич временно закрыли для проверки структурной целостности здания.