Американка Келси Хэтчер родила двух девочек — во время беременности они находились в разных матках. Рокси родилась 20 декабря, Ребел — 21-го.

Об этой истории крупные СМИ стали писать в ноябре. Хэтчер с 17 лет знала о том, что у нее есть редкая анатомическая особенность — полное удвоение матки (uterus didelphys), причем каждая из маток сообщается со своим яичником. Это состояние встречается у одной женщины из трех тысяч (но, возможно, чаще). Врачи предупредили девушку о том, что в ее случае выше риск выкидыша и преждевременных родов. Однако c 2016-го по 2021-й Келси без особых проблем пережила три беременности — все дети родились доношенными и здоровыми.

Четвертая беременность была незапланированной. Хэтчер рассказывает, что пришла на УЗИ в мае и, когда специалистка подтвердила, что все хорошо, на всякий случай сообщила, что у нее есть вторая матка. Специалистка решила посмотреть и на нее. К удивлению обеих выяснилось, что у Келси двойня. Хэтчер говорит, что они с мужем смеялись потом над ситуацией еще две или три недели.

Беременность в обеих матках — явление настолько редкое, что у врачей нет надежной статистики, как часто такое происходит, однако кто-то заключает, что подобное встречается в одном случае на миллион беременностей. Когда врачи сталкиваются с такой беременностью, они пишут статьи в научные журналы. Благодаря этому мы знаем о случаях, когда женщины в аналогичной ситуации рожали естественным путем, без кесарева сечения. А также когда второй ребенок родился через 23 дня и даже через 66 дней после первого. Кроме того, был случай, когда девушка с такой же особенностью выносила тройню (в одной из маток находилось два плода).

Всю беременность за Хэтчер наблюдали несколько специалистов медицинского центра Университета Алабамы в Бирмингеме. Они не видели никаких проблем ни с самой беременной, ни с одним из плодов. В итоге решено было, что если роды сами не начнутся раньше, врачи проведут стимуляцию 18–19 декабря (так в итоге и пришлось поступить). чаще рождаются раньше срока, но в случае Хэтчер этого не произошло — дети родились доношенными на 39 неделе беременности.

Летом Келси Хэтчер завела инстаграм, в котором рассказывала о своем состоянии (сейчас на него подписано шесть тысяч человек). Она писала, что часто тренируется и хорошо себя чувствует (хотя в конце беременности признавалась, что ей больно двигаться, а еще хочется иметь возможность дышать глубоко и есть порции побольше). При этом она работала массажистом, и ее состояние позволило ей уйти в отпуск только на 34 неделе беременности. В то же время друзья открыли сбор денег на новый дом и машину для расширившейся семьи, у которой после того, как Келси перестала работать, пропал один из источников дохода.

Хэтчер сказала врачам, что по возможности хочет родить без кесарева сечения. Ближе к концу беременности специалисты решили, что противопоказаний для этого нет (хотя, безусловно, предполагали, что обстоятельства могли измениться в процессе). На 31 неделе беременности Келси Хэтчер писала:

Ребенок А сидит ниже, чем ребенок Б, что здорово: выглядит так, будто они выстроились в очередь на рождение и в процессе не собираются драться за право родиться первой.

Тем не менее команда медицинских специалистов обсудила разные варианты развития событий. Могло быть и так, что одна матка начнет сокращаться, а другая — нет. Акушер-гинеколог, которая вела беременность Хэтчер, Швета Пател, говорила, что это состояние встречается редко — и нет врачей, которые бы специализировались на подобных случаях и могли бы называться экспертами. Поэтому сотрудникам медицинского центра приходилось полагаться на свой опыт, знания и опубликованные научные работы.

В итоге Келси Хетчер родила первую девочку естественным путем, а вторая родилась в результате кесарева сечения. Обе девочки здоровы.