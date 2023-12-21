Дети из самопровозглашенной ЛНР съездили в оздоровительный лагерь в Тюмени. На обратном пути в поезде умерла 12-летняя девочка, еще у почти 100 детей выявили симптомы ОРВИ

Медработники и сотрудники Роспотребнадзора встречают детей, которых сняли с поезда в Саратовской области. 21 декабря 2023 года Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

12-летняя Вероника Ю. из Краснодонского района самопровозглашенной ЛНР умерла в поезде № 115 Томск — Адлер, когда в составе организованной группы возвращалась из детского лагеря в Тюменской области. Она умерла в ночь на 21 декабря, когда поезд проезжал через Пензенскую область, сообщил Следственный комитет РФ, возбудивший уголовное дело.

Мама девочки Галина рассказала телеграм-каналу Ural Mash, что утром 20 декабря сопровождающие сообщили ей, что у Вероники поднялась температура тела до 39,2 градуса, днем после приема жаропонижающего «температуру сбили», а вечером стало известно, что девочка умерла. «Попросил ребенок свежего воздуха, ее вывели в тамбур. И в тамбуре она потеряла сознание», — рассказала мать девочки.

Когда Веронике стало плохо, начальник поезда сделал незапланированную остановку на ближайшей станции в Пензенской области, сообщили в «Российских железных дорогах». Врачи из Краснодонской больницы, сопровождавшие группу детей, пытались спасти Веронику — они делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до приезда скорой помощи. Прибывшие специалисты скорой не смогли реанимировать ребенка.

После смерти девочки, как рассказали в РЖД, в поезде приняли меры, чтобы не допустить распространения ОРВИ по другим вагонам: у многих из детей выявили симптомы болезни. На станции Балашов в Саратовской области в 1:50 ночи всю группу — 124 ребенка и 11 сопровождающих — сняли с поезда и увезли на обследование в инфекционную больницу в Саратове. На место они прибыли около семи утра.

Как сообщил утром 21 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, у примерно 60 детей, ехавших в поезде, есть симптомы вирусной инфекции, у 15 из них подтвержден грипп А. В Минздраве сообщили, что 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ, у семерых из них высокая температура, остальные в удовлетворительном состоянии, их жизни ничто не угрожает. Еще 38 детей и 11 взрослых, у которых нет симптомов заболевания, размещены в провизорном блоке больницы. Для родителей создана горячая линия (8452) 67-07-02.

Все дети и сопровождавшие их взрослые возвращались из детского оздоровительного лагеря «Олимпийская ребячка» под Тюменью. Дети приехали туда из Краснодона и Краснодонского района самопровозглашенной ЛНР. Они находились в лагере с 12 по 19 декабря. Мама Вероники рассказала, что на третий день дочь сообщила, что в лагере у другого ребенка поднялась температура, но лишь когда заболели другие дети, первого заболевшего изолировали. Перед отъездом из Тюмени у шестерых детей выявили высокую температуру, но в медпункте лагеря не стали возражать против поездки, утверждает Ural Mash. Мать Вероники винит в смерти дочери руководство «Олимпийской ребячки» и обвиняет сотрудников в халатности.

Руководитель «Олимпийской ребячки» Елена Шептун утверждает, что во время смены, а также перед выездом из лагеря утром 19 декабря вся группа прошла медицинский осмотр и «заболевших и с повышенной температурой не было». В лагере «Олимпийская ребячка» работают оперативные и санитарные службы.

«Олимпийская ребячка» входит в состав детского оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика», которым руководит Лариса Шилова, сестра бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева.