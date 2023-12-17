Pornhub назвал тренды 2023 года. Число запросов «солдат» и «униформа» выросло на сотни процентов

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Pornhub опубликовал тренды 2023 года — они показывают, что больше всего интересовало пользователей, исходя из их запросов.

В 2023 году во всем мире на 243% увеличилось число поисковых запросов со словом «униформа». Выросло и запросов «военная форма», «полицейская форма» и «человек в форме», которые обогнали популярную в прошлые годы «униформу горничной».

Количество запросов со словом «солдат» увеличилось на 332%. При этом запрос «женщина-солдат» занял пятое место по популярности, опередив «солдата армии» и «солдата-гея». На PornhubGay категория «военные» выросла на 88%.

Доктор Лори Бетито, секс-терапевт, поясняет, что людей привлекает униформа, символизирующая власть, а форма военных, полицейских и пожарных к тому же ассоциируются с героизмом, ответственностью, мужеством и стремлением помогать людям. «Добавьте к униформе немного горячности, и для некоторых людей вы получите идеального партнера для фантазий», — говорит она.

Главной тенденцией 2023 года Pornhub называет «взрослое порно» — его искали по запросам «милфы», который стал пятым по популярности во всем мире, и «зрелые», который занял седьмое место.

Самым популярным запросом 2023 года стало слово «хентай». Как отмечает Pornhub, хентай удерживает первое место по числу поисковых запросов уже три года подряд. Аналитики Pornhub отчасти объясняют это популярностью видеоигр — например, Zelda: Tears of the Kingdom, выпущенной ранее в этом году, — а также глобальной популярностью аниме. На втором месте в списке самых популярных запросов — «милфа».

В рейтинге порноактрис первое место по популярности, как и год назад, заняла Абелла Дэнджер, второе — Анжела Уайт. На третье место с четвертого переместилась российская порноактриса Ева Эльфи.

Кто она?

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Кто она?

«Артем & Ева» — документальный фильм о паре из Омска, которая решает сделать карьеру в порнобизнесе Никакого морализаторства, а счастливая история успеха

Pornhub также составил рейтинг из 20 стран с наибольшим трафиком (в совокупности на них приходится 78,5% всего ежедневного трафика). Первое место занимают США, второе — Филиппины, третье — Франция. Украина, поднявшись за год на одну позицию, заняла 14-е место. России в этой двадцатке нет.