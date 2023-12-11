Суд отменил арест гидролога Александра Цветкова, который провел 10 месяцев в СИЗО по обвинению в убийствах двадцатилетней давности Как рассказывала жена ученого, его задержали из-за 50-процентного сходства с фотороботом преступника

Замоскворецкий районный суд Москвы отменил арест ученого-гидролога Александра Цветкова, которого обвиняют в совершении убийств в 2002 году. Цветков был задержан в феврале 2023 года, когда камера распознавания лиц показала сходство его лица с фотороботом предполагаемого преступника.

Как сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции, мера пресечения Цветкову была заменена на запрет определенных действий. Его освободили в зале суда. Под какие условия отпустили ученого — неясно.

49-летний отец троих детей Цветков, живущий в Ярославле, находился под стражей десять месяцев. Его задержали 16 февраля 2023 года в аэропорту Домодедово, куда он прилетел вместе с коллегами из института биологии внутренних вод РАН после командировки в Красноярский край.

Жена Цветкова рассказывала, что причиной задержания ученого стало то, что его лицо «попало на камеру и совпало с фотороботом убийцы на 50-60%».

Следствие утверждало, что вскоре после задержания Цветков сознался в преступлениях. Защита подчеркивала, что ученый написал явку с повинной из-за того, что ему не давали спать — а при первой возможности сразу же отказался от признательных показаний.

На очной ставке другой задержанный по этому делу, бездомный Андрей Алешин опознал Цветкова и назвал его своим подельником «Сашей Чуваком». При этом Алешин утверждал, что у Цветкова на пальцах якобы есть татуировки с перстнями и кельтским узором, которых в реальности у ученого нет.

Защита Цветкова также отмечала, что его образ жизни и внешность не совпадают с описанием Алешина. Адвокаты подчеркивали, что в непосредственные даты совершения преступлений находился вместе с коллегами в экспедиции в отдаленных лесах в Костромской области. Его алиби подтверждали как коллеги, так и фотографии и дневники экспедиции.