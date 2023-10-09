«Мы просим Б-га, чтобы он укрепил руку израильского солдата, чтобы каждый выстрел по террористам попадал точно в цель!» Главный раввин России Берл Лазар выступил с заявлением. Полный текст

Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Главный раввин России Берл Лазар выступил с заявлением в связи с атакой боевиков ХАМАС на Израиль. Он выразил уверенность в том, что «все порядочные люди, независимо от происхождения и вероисповедания», испытывают боль и возмущение. Берл Лазар призвал «уничтожать террористов», поскольку это «единственный путь избавить человечество от терроризма». «Медуза» публикует его заявление целиком.

Боль и возмущение — вот чувства, которые испытывают сейчас все евреи в России, все евреи в мире и, я уверен, все порядочные люди, независимо от происхождения и вероисповедания — все, кроме явных или скрытых союзников мирового терроризма. Мы скорбим вместе с родными погибших от рук бандитов ХАМАС и «Исламского джихада». Мы молимся за жизнь раненых, которыми переполнены сейчас израильские больницы. И мы просим Б-га, чтобы он укрепил руку израильского солдата, чтобы каждый выстрел по террористам попадал точно в цель!

Мы уже много лет следим за тем, что происходит на юге Израиля, в районах, граничащих с сектором Газа, находящимся под властью террористических группировок. Мы много лет молились, чтобы в этот регион вернулись покой и безопасность. К сожалению, события последних нескольких дней доказали, что события пошли по иному сценарию.

Сейчас по сути террористы из Газы начали акцию тотального устрашения против мирных людей. Большинство убитых в результате подлой атаки ХАМАС, почти все захваченные бандитами заложники — это люди, собравшиеся на музыкальный фестиваль. Ракеты, которые террористы каждую ночь выпускают по территории еврейского государства, направлены исключительно на гражданские объекты — жилые кварталы, школы, больницы. Представляете, как чувствуют себя дети, слыша сигналы воздушной тревоги? Представляете, каково приходится старикам, вынужденным покидать свои дома, чтобы прятаться в бомбоубежищах?

У террористов цель одна — попытаться запугать людей, посеять страх и панику. При этом они цинично используют гражданское население сектора Газа в качестве «живого щита», фактически в качестве заложников.

Но я уверен, что нормальные люди, в Израиле и за его пределами, не могут не понимать, что нельзя отступать перед террористами. История доказывает, что любые попытки достичь с ними «примирения» или «компромисса» приводят только к новым всплескам насилия. Кстати, история сектора Газа тому убедительное свидетельство: Израиль сделал в свое время роковую ошибку, выведя оттуда войска и позволив международному терроризму захватить контроль над этой территорией.

Когда мы имеем дело с терроризмом, всегда надо помнить, что террористы всегда хотели, хотят и будут хотеть одного: убивать. И единственный путь избавить человечество от терроризма — это уничтожать террористов, их главарей, их идеологов, их инфраструктуру. Только так можно спасти гражданское население — не только в Израиле и в Газе, но повсюду в мире.

9 октября с заявлением также выступил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Он заявил, что террористы ХАМАС, напавшие на Израиль, «должны быть наказаны в полной мере». «Мудрецы учат, что если ты будешь добр со злом, то в конечном итоге ты будешь зол к добру», — говорится в заявлении.

Террористические акты, по заявлениям самих преступников, вызваны ненавистью к евреям и Государству Израиль, но мы видим, что жертвами становятся не только евреи и не только граждане Израиля. Потому что когда зло приобретает такие масштабы, оно сметает все и всех на своем пути, оно уже не помнит своей цели (какой бы ужасной она ни была) и только множит жертвы и страдания.

Александр Борода выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении боевиков ХАМАС.

«Никто не может представить боль, которую сейчас испытывают родители, потерявшие детей. Никто не может представить тот страх неизвестности, который испытывают люди, чьи близкие оказались в плену. И никто не может представить, в каком состоянии находятся заложники», — говорится в его заявлении.

7 октября — в день, когда началась атака боевиков ХАМАС на Израиль — с заявлением выступил Российский еврейский конгресс. Он выразил солидарность с Израилем. «Свое нападение террористы совершили спустя сутки после 50-й годовщины войны Судного дня, начатой против Израиля 6 октября 1973 года. В той войне, как и во всех других, Израиль выстоял и стал сильнее. Нет сомнений, что выстоит и в этот раз», — говорится в заявлении.

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