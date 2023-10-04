Сотрудник местного муниципалитета проводит обработку от комаров в Бангалоре, Индия. 5 сентября 2023 года Jagadesh NV / EPA / Scanpix / LETA

2 октября 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению вторую вакцину от — R21/Matrix-M. Благодаря этому, как надеются чиновники, получится закрыть все потребности стран, в которых распространена малярия. Однако речь по-прежнему идет о защите исключительно детей, а не взрослых.

Вакцина R21/Matrix-M защищает от самой опасной разновидности возбудителя малярии — Plasmodium falciparum. На него же ориентирована и первая вакцина, которую ВОЗ рекомендовала в 2021 году, — Mosquirix (RTS,S/AS01). С тех пор ею привились 1,8 миллиона детей (если считать вместе с теми, что приняли участие в клинических исследованиях). Но этого недостаточно.

Каждый год от малярии умирает почти 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет (это примерно 80% от общего количества смертей). В 2021-м в мире было 247 миллионов случаев малярии и 619 тысяч смертей.

Обе одобренные вакцины вводят по одной схеме: сначала три дозы, а через год — бустер (вероятно, не последний — пока рано что-либо утверждать). Компания GSK, производящая первую рекомендованную вакцину от малярии, не может удовлетворить возникающий в связи с этим высокий спрос, что связано в том числе со сложным производством.

Всего в мире разрабатывается 89 вакцин от малярии. Такой интерес связан не только с тем, что заболевание распространено и смертельно опасно, но и с тем, что возбудитель становится устойчив к имеющимся препаратам. Но разработчики вакцин и организации, занимающиеся общественным здравоохранением, всегда называли приоритетной защиту наиболее уязвимых групп — это, в частности, дети, которые чаще остальных умирают из-за малярии. Поэтому у взрослых людей сейчас нет возможности привиться от этого заболевания.

Правда, в исследованиях их вакцинировали одобренными препаратами, но данных получено немного, применять у взрослых вакцины официально нельзя (да и при распределении вакцин дети по-прежнему оказываются в приоритете). И если взрослый человек собирается в страну, где распространена малярия (например, в Нигерию, Демократическую Республику Конго или Уганду), либо живет там, ему рекомендуется использовать лекарственные препараты, репелленты и противомоскитные сетки.

Предполагается, что R21/Matrix-M станет доступна в середине 2024 года и она будет дешевле Mosquirix в несколько раз. Почти 28 стран Африки готовы внести ее в национальный календарь вакцинации. Для стран, которые не могут позволить себе такие расходы, вакцины закупают Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и ЮНИСЕФ.

При этом новая вакцина не отменяет другие меры профилактики малярии. То есть родители все еще должны использовать обработанные инсектицидом противомоскитные сетки и давать детям препараты для профилактики малярии, если они живут там, где эта инфекция — сезонное явление. Это связано с тем, что новая вакцина не защищает на 100% от появления симптомов малярии или смерти от нее: она сокращает число случаев малярии у детей на 68–75% (в течение года после курса вакцинации).

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