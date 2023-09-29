новости
На севере Англии спилили знаменитое «дерево Робин Гуда» — ему несколько столетий. Задержан 16-летний подросток. Зачем он это сделал, неизвестно
Источник: Meduza
Британская полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в том, что он спилил белый клен в национальном парке графства Нортумберленд на севере Англии. Это дерево называют одной из самых известных достопримечательностей страны, сообщает «Би-би-си». Огромный клен несколько столетий рос в лощине «Сикамор-гэп» рядом с валом Адриана и был особенно почитаем местными жителями и туристами как важный и знаковый элемент ландшафта. Его также называли «деревом Робин Гуда» — рядом с этим кленом снимались некоторые сцены фильма «Робин Гуд — принц воров» 1991 года с Кевином Костнером в главной роли. Полиция считает случившееся «преднамеренным актом вандализма». Задержанный подросток сотрудничает со следствием, однако его мотивы пока не ясны.