Британская полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в том, что он спилил белый клен в национальном парке графства Нортумберленд на севере Англии. Это дерево называют одной из самых известных достопримечательностей страны, сообщает «Би-би-си». Огромный клен несколько столетий рос в лощине «Сикамор-гэп» рядом с и был особенно почитаем местными жителями и туристами как важный и знаковый элемент ландшафта. Его также называли «деревом Робин Гуда» — рядом с этим кленом снимались некоторые сцены фильма «Робин Гуд — принц воров» 1991 года с Кевином Костнером в главной роли. Полиция считает случившееся «преднамеренным актом вандализма». Задержанный подросток сотрудничает со следствием, однако его мотивы пока не ясны.

Вид сверху на спиленный клен и вал Адриана в лощине «Сикамор-гэп», 28 сентября 2023 года Lee Smith / Reuters / Scanpix / LETA

«Дерево Робин Гуда» до того, как его спилили. Снимок сделан 4 июня 2023 года Oli Scarff / AFP / Scanpix / LETA Спиленное «дерево Робин Гуда». Снимок сделан 28 сентября 2023 года Oli Scarff / AFP / Scanpix / LETA

Один из самых популярных видов на лощину «Сикамор-гэп». Снимок сделан 4 июня 2023 года Oli Scarff / AFP / Scanpix / LETA

Местные жители и туристы, собравшиеся около срубленного клена. 28 сентября 2023 года Owen Humphreys / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

По одной из традиций возле «дерева Робин Гуда» оставляли памятные камни с надписями Lee Smith / Reuters / Scanpix / LETA