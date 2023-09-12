«Это дело о будущем интернета» В США началось разбирательство по иску правительства к Google. Компанию обвиняют в монополизации рынка поиска

Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA

В США началось рассмотрение крупнейшего антимонопольного дела в IT-индустрии за четверть века. Американское правительство обвиняет Google в нарушении правил честной конкуренции путем монополизации рынка онлайн-поиска. Предполагается, что рассмотрение иска займет около двух с половиной месяцев. Решение, как ожидается, будет вынесено в 2024 году. Если оно будет не в пользу компании, состоится следующее разбирательство, на котором будет решаться, какие действия надо предпринять против Google.

«Это дело о будущем интернета — и о том, столкнется ли Google когда-нибудь со значимой конкуренцией в сфере интернет-поиска», — заявил на первом заседании суда юрист Кеннет Динцер, представляющий американское правительство. По его утверждению, Google с 2010 года «незаконно удерживает» свою монополию, занимая 89% рынка онлайн-поиска.

Дело против Google станет знаковым для всей IT-индустрии, пишет The New York Times. «Это поворотный момент и создание прецедента для новых платформ, которые получили большой вес и влияние на рынке», — уверена преподаватель антимонопольного права в Университете Джорджии Лаура Филлипс-Сойер. По ее словам, разбирательство станет испытанием для правительства, которое покажет его способность регулировать конкуренцию на IT-рынке.

В большинстве случаев в делах о нарушении антимонопольного законодательства суд встает на сторону потребителей. С точки зрения Минюста США, Google ущемляет их права в части выбора. При этом компания не берет никакой платы за пользованием своим поиском. В том числе на этом она будет строить свою защиту — Google предоставляет бесплатные качественные услуги, что не может вредить конечному потребителю и обществу в целом.

По версии министерства юстиции, Google использовал различные приемы, чтобы добиться доминирующего положения на рынке поиска. Контролируя эту нишу, Google также является монополистом в сфере контекстной рекламы и торговли обезличенными данными о пользовательских интересах.

В качестве примера недобросовестного поведения компании Минюст приводит контракты с производителями различным устройств и платформ, в рамках которых поисковик Google устанавливают по умолчанию. По оценкам правительства США, на такого рода соглашения компания тратит более 10 миллиардов долларов в год.

Google, со своей стороны, настаивает на том, что такие контракты не мешают конкуренции, поскольку использование поисковика на является обязательным, его можно удалить с устройства и установить другой. «Наша работа была полностью законной, а успех связан с качеством продуктов», — заявили в компании.

«Более 20 лет назад Google был стартапом с инновационным методом поиска в нарождающемся интернете. Того Google уже давно нет», — говорится в одном из заявлений Минюста США. Американское правительство утверждает, что теперь компания сдерживает выход на рынок новых разработок.

В процессе подготовки к разбирательству стороны регулярно обменивались обвинениями. Google, например, настаивал на том, что глава антимонопольного подразделения Минюста США Джонатан Кантер необъективен, поскольку ранее работал в Microsoft и News Corp. Министерство утверждало, что компания уничтожила сообщения сотрудников, которые могли быть ценными для расследования.

До сих пор крупнейшим антимонопольным разбирательством в IT-сфере было дело против Microsoft, которое американские власти начали расследовать в 1990-х годах. Компанию обвиняли в монополизации рынка программного обеспечения. До суда дошло только разбирательство касательно обязательной предустановки браузера Internet Explorer при установке Windows.

Основатель компании Билл Гейтс и генеральный директор Стив Балмер тогда настаивали на том же, на чем сейчас собирается строить защиту Google: во-первых, пользователи могут установить другой браузер, а во-вторых, Internet Explorer не является платной программой.

В 2000 году суд постановил разделить Microsoft на два юридических лица: одно должно было заниматься операционной системой, а второе — всем другим программным обеспечением. Компания подала апелляцию, по итогам которой дело отправили на пересмотр. В конечном итоге раздела компании не последовало.

Microsoft и правительство США в 2004 году достигли соглашения, в рамках которого компания согласилась изменить некоторые бизнес-практики — в частности, делиться некоторыми разработками с конкурентами. Многие участники дела и эксперты тогда назвали такой итог поражением американского правительства.