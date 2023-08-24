«Любовник вам хороший нужен, милочка» Известного в Карелии врача обвинили в том, что он годами домогался пациенток. Некоторые из них не рассказывали о случившемся, опасаясь травли

Аркадий Рутгайзер Законодательное собрание Республики Карелия

Несколько женщин обвинили заслуженного врача России и бывшего депутата заксобрания Карелии от партии «Единая Россия» Аркадия Рутгайзера в домогательствах и сексуализированном насилии во время медицинских приемов. Об этом стало известно после поста карельской активистки Натальи Ермолиной, которая опубликовала в фейсбуке историю своей подруги, пережившей сексуализированное насилие со стороны врача с «громкой фамилией». Всего, по информации Ермолиной, насилие пережили около 50 женщин. Около 10 из них заявили о готовности обратиться с коллективным заявлением в правоохранительные органы. Издания «7×7» и «Черта» поговорили с пациентками, которые рассказали о случившемся с ними на приеме карельского врача. Две из них заявили журналистам, что к ним приставал именно Рутгайзер.

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Журналистка и активистка из Петрозаводска Наталья Ермолина опубликовала историю своей подруги, несколько лет назад подвергшейся сексуализированному насилию со стороны врача, в фейсбуке 20 августа. Она не стала раскрывать имена подруги и врача, отметив, что он — «медицинский светила карельского небосвода».

«Пришла к этому золотому человеку, разделась, легла на кушетку, а он закрыл дверь изнутри ключом, положил ключ в карман и, подойдя к моей голой и беззащитной подруге, расстегнул ширинку и достал член. Подошел вплотную, схватил подругу за голову и стал тыкать членом в губы. Не понимая, что делать и как дальше себя вести, подруга открыла рот, но не чтобы закричать, а для того, что, собственно, и спланировал гений медицины», — пересказала историю подруги Ермолина.

Подруга объяснила, что не могла сопротивляться, а затем предать огласке эту историю, потому что ей «было стыдно, боялась слово сказать». «Он — легенда, а я никто. Кто бы поверил обычной пациентке?» — говорится в посте Ермолиной. По ее словам, в итоге подруга посетила все сеансы этого врача, потому что «он вылечил то, что другие не смогли поправить». «И все повторялось снова. Ключ, старый хер, стыд и здоровая в итоге часть тела», — написала журналистка. Ермолина упомянула еще трех женщин, которые рассказали ей похожие истории об этом враче.

21 августа журналистка рассказала, что после первого поста получила несколько десятков сообщений с историями про домогательства карельского врача. «К кому-то просто подкатывал, кого-то лапал, кому-то засовывал пальцы в рот — „это шоковая терапия, ты слишком зажата, поверь, это сработает“, кому-то засунул пальцы в трусы, но был остановлен. А с несколькими совершил акт орального насилия», — сообщила Ермолина. В комментариях под постами предположили, что речь идет о неврологе, заслуженном враче России и Карелии Аркадии Рутгайзере.

Рутгайзер — кандидат медицинских наук, почетный гражданин Петрозаводска и заслуженный врач России. Он также работает главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации Минздрава Карелии. До 2007 года Рутгайзер был неврологом и завотделением восстановительного лечения в поликлинике № 2 в Петрозаводске, которую затем возглавлял вплоть до 2020 года. Всего он проработал в этой поликлинике около 40 лет. После того как неврологу исполнилось 65 лет, он ушел с должности главврача и перешел на работу в собственный медцентр «Эскулап».

В 2015 году Рутгайзер получил мандат депутата заксобрания Карелии, заняв место Ивана Романова, обвиненного в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух юношей 16 и 17 лет. Врач вошел во фракцию «Единая Россия» и занимал пост депутата до 2021 года.

Истории еще пяти женщин, переживших домогательства и сексуализированное насилие со стороны того же врача, опубликовали «7×7» и «Черта». Две из них подтвердили, что к ним приставал Рутгайзер. Некоторые женщины выступили под своими именами, однако журналисты не раскрывают их фамилии.

Надежда (общалась с журналистами под своим именем) рассказала, что пришла на прием к карельскому врачу в 2014 году из-за болей в голове и постоянного тика глаз. По рекомендации она записалась к нему на иглоукалывание в одну из частных клиник, где врач принимал пациентов. На сеансе врач, когда Надежда рассказала о жалобах, заявил: «Любовник вам хороший нужен, милочка». Затем он сказал ей раздеться по пояс, лечь на спину, закрыть глаза, и поставил ей иголки в районе уха. После этого он стал трогать ее сначала за голову, а затем — за шею и грудь.

«Я напряглась, он начал успокаивать, потом пальцами по губам начал водить, и я как ругнулась на него», — рассказала Надежда. В итоге врач прервал прием, а пациентка выбежала из клиники, не заплатив. О случившемся она никому не рассказала, решив, что «виновата сама». «Правда, так и не поняла, в чем именно», — отмечает «7×7».

Другая пациентка, (имя изменено), ходила к неврологу несколько раз в период между 2012 и 2014 годами. После сеансов ей становилось легче, но боли возвращались, и она записывалась на повторный прием. Каждый раз врач просил Ольгу раздеться до нижнего белья. Обычно процедура проходила в присутствии медсестры, но на последнем приеме ее не было в кабинете.

«Внезапно он засунул руку мне в трусы и пальцами стал трогать мой половой орган. Это меня ужасно смутило, шокировало. Я никак не ожидала такого, схватила его за руку и попыталась ее отвести. Конечно, мгновенно попросила его не делать этого. Однако он продолжал удерживать мою руку в этом месте и говорил мне, что я сама этого хочу и что мне это совершенно необходимо, просто я, дурочка, этого не понимаю», — рассказала Ольга.

Женщина вырвалась, оделась и выбежала в коридор. На приемы она больше не ходила. Как пишет «7×7», она до сих пор винит себя в том, что «беспомощно отреагировала»: «Я просто просила прекратить это. Меня будто парализовало. Идеи обратиться в полицию у меня никогда не было. Я сразу поняла, что никогда ничего никому не докажу. Это же такой уважаемый, такой хороший врач!»

Татьяна (общалась с журналистами под своим именем) рассказала, что обратилась к врачу с жалобами на боли в пояснице и ноге, предположительно, в 1987 году. «Когда пациентка жалуется на боль в ноге, зачем трогать грудь, просить достать руками до пола и при этом прижиматься сзади вплотную? Много подобных движений было. Он позиционировал себя как мануалист. А откуда простому обывателю знать, какие действия врача правильные, а какие нет? Но чисто интуитивно любая женщина понимает при таких действиях, что так не должно было быть. Я чуть не умерла от стыда, противно до сих пор, спустя столько лет», — рассказала она.

После приема невролог сказал, что для прекращения болей нужно десять таких сеансов. По словам Татьяны, она чувствовала себя «оплеванной» и не стала тогда продолжать лечение, но в 2022 году снова пришла к тому же врачу. В этот раз прием прошел спокойно, сообщила она.

Один из самых давних случаев сексуализированного насилия со стороны карельского врача произошел почти 40 лет назад. С 1983 по 1985 год Ирина (говорила с журналистами под своим именем) пришла на сеанс иглоукалывания в поликлинику № 2 .

«Прием был при закрытых дверях. Медсестра ушла, по всему телу установили иголки, и вот я лежу неподвижно. И подходит врач, что-то воркуя, открывает ширинку, достает член и сует мне в губы. Я перетерпела, помню, что он не кончил», — рассказала она «7×7».

По словам женщины, она не могла двигаться и сопротивляться из-за воткнутых в болевые точки игл. После сеанса врач вел себя, как и до него: не просил молчать и не угрожал, сообщила она «Черте».

О случившемся Ирина рассказала только подругам и не стала обращаться в полицию. Иглоукалывание помогло Ирине избавиться от боли. Через несколько лет она снова пришла на прием к этому специалисту. В этот раз насилия не было. Ирина подтвердила журналистам «Черты», что тем врачом был Рутгайзер.

Вторая женщина, напрямую обвинившая карельского врача в сексуализированном насилии — 45-летняя Ольга (имя изменено). Рутгайзер позвал ее на прием в 2018 году, пообещав вылечить от боли в спине.

«На одном из приемов он вдруг начал меня целовать. Я уже направлялась к выходу, а он встал, приобнял меня, начал шутки-прибаутки рассказывать. Он, знаете, такой доктор-весельчак. И неожиданно поцеловал в губы. Потом начал руками лезть в разные места. Я подумала: „Интересное кино, что вообще с мужиком произошло?“ Давай руки его отбивать. А он этому так удивился», — рассказала Ольга.

На следующем сеансе Рутгайзер закрыл кабинет, попросил пациентку раздеться по пояс и лечь на живот. После этого, по словам Ольги, врач вытащил член и начал совать его ей в рот со словами: «Тебе приятно, что у тебя на губах мой член?».

«Честно говоря, я тогда подумала так: „Ну ладно, он меня принял по знакомству, бесплатно, без официального направления, видимо, тут такие правила игры, чтобы спину вылечить — придется потерпеть“. Другой момент — когда ты лежишь обнаженная, уже находишься в уязвимой позиции, чувствуешь себя беззащитной. Я, конечно, давала ему понять, что мне не нравится, но он меня убеждал, что надо просто расслабиться, говорил, что я слишком зажата», — вспомнила она.

Женщина решила, что если расскажет о случившемся, то попадет в уязвимое положение. «В любой нормальной стране его бы сразу привлекли к ответственности, но не у нас. Это такая классическая история власти и подчинения, где он вовсю пользуется своим служебным положением. Но врач-то он действительно хороший, и спину мне вылечил», — сказала она «Черте».

В центре «Эскулап», которым руководит Рутгайзер, заявили, что на него раньше не жаловались. Об обвинениях в домогательствах и насилии администратор центра впервые услышала от журналистов. «Пациентки ходят счастливые, мечтают попасть к нему на прием и ждут записи по два месяца», — заявила она. Сам врач не ответил на запросы «Черты» и «7×7».

Наталья Ермолина рассказала, что после серии постов было несколько обвинений в адрес женщины, пережившей насилие, чью историю она рассказала. Претензии были связаны с тем, что она после сексуализированного насилия продолжила ходить на сеансы к врачу.

«Это классический виктимблейминг, — считает активистка. — Но в большинстве своем все поддерживают девочек — очень много помощи, сочувствия, солидарности. Многие психологи готовы с ними работать про боно (безвозмездно — прим. „Медузы“). Но главное, как мне сообщили коллеги из Карелии, по Рутгайзеру начата проверка». О какой проверке идет речь, она не уточнила.