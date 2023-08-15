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Бывший игрок Национальной футбольной лиги США (НФЛ) Майкл Оэр, герой книги и фильма «Невидимая сторона», подал иск в суд штата Теннесси, утверждая, что его приемная семья Туи обманом оформила над ним опекунство и обогащалась за его счет, сообщает канал ESPN.

Оэр родился в 1986 году в неблагополучной темнокожей семье в Мемфисе и рано оказался бездомным. Еще в детстве он проявил способности в американском футболе, благодаря чему поступил в христианскую школу Briarcrest. Затем в студенческой лиге он выступал за Миссисипский университет и неоднократно признавался лучшим игроком сезона. В 2004 году Оэр оказался в приемной семье Шона и Ли Энн Туи, у которых были двое собственных детей. В 2006-м журналист Майкл Льюис выпустил книгу «Невидимая сторона: Эволюция игры», рассказывающую историю Майкла Оэра. Три года спустя режиссер Джон Ли Хэнкок снял на основе книги одноименную картину, которую номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Актриса Сандра Буллок получила «Оскар» и «Золотой глобус» за исполнение роли приемной матери Оэра Ли Энн Туи в этом фильме. В 2009 году на драфте НФЛ Майкл Оэр был выбран командой «Балтимор Рэйвенс». В 2013-м в составе «Балтимора» он выиграл . Также Оэр выступал за команды «Теннесси Тайтенс» и «Каролина Пэнтерс».

В исковом заявлении спортсмена утверждается, что Шон и Ли Энн Туи, взявшие Оэра к себе в семью, на самом деле никогда не усыновляли его. В 2004 году, когда Оэру исполнилось 18 лет, его заставили подписать соглашение об опекунстве, которое давало Туи юридические полномочия заключать коммерческие сделки от его имени, говорится в иске.

Так, опекуны подписали контракт, по которому супругам Туи и их двоим детям выплатили миллионы долларов в качестве гонораров за фильм «Невидимая сторона», в то время как Оэр ничего не получил за историю, «которой без него бы не было». Согласно исковому заявлению, семье Туи полагались 250 тысяч долларов единовременной выплаты и 2,5% от выручки фильма, который собрал в прокате более 330 миллионов долларов. При этом супруги Туи продолжали называть Оэра своим приемным сыном для продвижения семейного фонда, а также в выступлениях Ли Энн в качестве мотивационного оратора.

Трейлер фильм «Невидимая сторона» Трейлеры к фильмам

Майкл Оэр заявил, что выяснил правду лишь в феврале 2023 года, когда понял, что соглашение об опекунстве «не означало никаких семейных отношений с Туи». В иске спортсмен требует прекратить опекунство и наложить судебный запрет на использование его имени и образа семьей Туи. Оэр также попросил предоставить полный отчет о средствах, заработанных Туи на его имени, и выплатить ему справедливую долю прибыли, включая штрафные санкции.

Как отмечают американские СМИ, в своих мемуарах 2011 года, ставших бестселлером, Майкл Оэр уже касался этого аспекта взаимоотношений с семьей Туи и разницы между усыновлением и опекунством. «Они объяснили мне, что это означает почти то же самое, что и „приемные родители“, но законы просто написаны таким образом, чтобы учитывать мой возраст», — писал спортсмен в своей биографии.

Но юридические различия действительно существуют, отмечает ESPN. Если бы Оэр был усыновлен, он стал бы законным членом семьи Туи и сохранил возможность управлять собственными финансовыми делами.

Шон и Ли Энн Туи Gerald Herbert / AP / Scanpix / LETA

Шон Туи заявил изданию Daily Memphian, что семья «опустошена» из-за обращения Оэра в суд. Он утверждает, что Туи не заработали никаких денег на фильме «Невидимая сторона», а получили лишь часть доходов от книги Майкла Льюиса, которые были поделены поровну на пятерых. «Грустно думать, что мы стали бы зарабатывать деньги на любом из наших детей. Но мы будем любить Майкла в его 37 лет так же, как мы любили его в 16», — сказал он.

За свою футбольную карьеру Майкл Оэр заработал 34 миллиона долларов. В его иске не утверждается, что Туи присвоили себе какую-либо часть его доходов в НФЛ, отмечает The Guardian.