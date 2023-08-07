Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Ивано-Франковске. 30 июля 2023 года Yurii Rylchuk / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Идея о вступлении Украины в Евросоюз еще полтора года назад, до начала полномасштабного российского вторжения, могла казаться «нелепой», но теперь ее всерьез рассматривают европейские чиновники, пишет Financial Times. Страны-участницы ЕС поняли, какую опасность представляет существование «серой зоны» между Западом и Россией.

В 2022 году ЕС предоставил Украине, Молдове и Боснии и Герцеговине статус стран-кандидатов на вступление в союз, а также начал переговоры о вступлении с Албанией и активизировал работу с другими возможными кандидатами — Черногорией, Северной Македонией, Сербией и Турцией.

«Нам пришлось кардинально изменить свое мышление с начала войны в Украине. Теперь мы рассматриваем расширение как нечто неизбежное, необходимое для стабилизации нашего континента», — заявил источник Financial Times.

Как пишет газета, вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов у европейских чиновников, в том числе из-за сомнений по поводу того, что Украина сможет провести реформы, необходимые для вступления в ЕС. Но есть и другой вопрос — будет ли способен сам ЕС принять Украину и других кандидатов на членство в союзе.

«Лидеры ЕС понимают, что расширение [Евросоюза] имеет свою цену и что оно окажет серьезное влияние на его внутреннее функционирование», — отметил основатель Брюссельского института геополитики Луук ван Мидделаар. Как пишет Financial Times, страны-члены Евросоюза намерены обсудить вопрос его «поглощающей способности» осенью 2023 года.

Financial Times выделяет две главные проблемы. Бюджет ЕС придется пересмотреть — главными получателями финансовой помощи станут новые страны-члены. При этом государствам, которые сейчас получают эту помощь, придется стать чистыми донорами. Вторая проблема — при вступлении в ЕС новых стран усложнится процесс принятия решений. Каждое из них требует согласия всех без исключения стран-членов Евросоюза.

В случае с Украиной существуют отдельные опасения. Значительная часть расходов Евросоюза приходится на единую сельскохозяйственную политику. Украина — крупный поставщик сельскохозяйственной продукции, в этом секторе заняты около 14% ее жителей. Если она вступит в ЕС, то станет одним из основных получателей субсидий — и Евросоюзу придется либо увеличивать расходы, либо сокращать субсидии другим странам.

В любом случае, пишет Financial Times, вступление в Евросоюз — процесс очень длительный. К примеру, Хорватия, присоединившаяся к ЕС в 2013 году, подала заявку на вступление в союз десятью годами ранее.

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