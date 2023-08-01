В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве и похищении По версии следствия, он убил женщину, а еще одну 14 лет удерживал в своем доме

В Челябинской области арестован 51-летний местный житель, обвиняемый в похищении, изнасиловании и убийстве. По версии следствия, он 14 лет удерживал в своем доме похищенную им женщину, а еще одну женщину он убил.

Как пишет издание «Челябинск онлайн», осенью 2009 года 19-летняя Екатерина Б. (ее фамилия не называется) познакомилась с 37-летним Владимиром Ческидовым на челябинском автовокзале «Синегорье». Он предложил поехать к нему домой в поселок Смолино «под предлогом распития спиртного». Екатерина согласилась.

Позднее Ческидов привел в дом другую женщину, заявив, что она его супруга. Телеграм-канал Mash пишет, что ее звали Оксана. Женщины почти не встречались: одну из них Ческидов запирал в сарае, а другую — в доме.

По данным следствия, в 2011 году Ческидов убил Оксану. Екатерина рассказала, что убийству предшествовала ссора, во время которой Ческидов начал избивать Оксану, а потом ударил ее ножом в голову. По словам Екатерины, Ческидов сказал ей: «Будешь себя так же вести, так же получишь». Останки убитой были найдены в погребе дома.

По словам Екатерины, с 2009 года, когда она была похищена, Ческидов насиловал ее, избивал и угрожал убийством, а также заставлял помогать по хозяйству и ухаживать за его пожилой матерью — только ради этого Ческидов выпускал Екатерину из запертой комнаты.

Как пишет «Челябинск онлайн», Екатерина была из неблагополучной семьи, поэтому ее не искали. При этом «Комсомольская правда» сообщает, что до похищения Екатерина жила со своей старшей сестрой Еленой в квартире, которая досталась им после смерти родителей. Разыскивала ли старшая сестра Екатерину, неясно. По данным «КП», в 2018 году Елена запрашивала справку о том, что ее сестра пропала без вести.

В июле 2023 года Екатерина сбежала. Ее сестра рассказала телеграм-каналу Baza, ссылаясь на слова Екатерины, что Ческидов стал много пить. Он начал угрожать убийством не только ей, но и своей матери. Мать Ческидова вызвала сыну скорую психиатрическую помощь, предупредив об этом Екатерину, чтобы она его отвлекла. Когда его забрали, мать Ческидова сказала: «Беги».

Мать Ческидова вместе с ним проходит по делу о похищении. Как сообщает 74.ru, она в течение 14 лет в разговорах с соседкой называла Екатерину «девушкой» ее сына.