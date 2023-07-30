В Марий Эл во время урагана деревья завалили палаточный лагерь с туристами. Погибли восемь человек, больше 20 пострадали

На озере Яльчик в Марий Эл после урагана МЧС России

По последним данным, восемь человек погибли и 29 человек пострадали из-за урагана на озере Яльчик в Республике Марий Эл, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Из-за урагана госпитализированы 16 человек. Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

МЧС России

На озере Яльчик деревья упали на палаточный лагерь, который стоял на диком пляже, заявил глава Марий Эл Юрий Зайцев. По его словам, среди погибших — трое детей. Туристическая группа не была зарегистрирована в спасательных службах, заявили в МЧС.

МЧС России

В туристическом лагере на берегу озера Яльчик, как пишет «Подъем» со ссылкой на спасателей, в момент происшествия находилось до 500 автомобилей. После начала урагана многие люди попытались выехать из леса, но упавшие деревья перегородили дорогу. По словам очевидцев, женщин и детей из палаток отводили ближе к берегу озера, чтобы они не попали под падающие деревья.

Следственный комитет РФ уточнил, что озера Малый Яльчик и Большой Яльчик, где упали деревья, расположены на территории национального парка «Марий Чодра». Управление СК по Марий Эл возбудило уголовное дело «по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности», что привело к гибели людей (часть 3 статьи 238 УК).

Вечером 29 июля ураган прошел в восьми регионах Приволжского федерального округа, в том числе в Марий Эл. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В 520 населенных пунктах с населением почти 100 тысяч человек упало более 550 деревьев, повреждены крыши 41 жилого дома и семи социальных объектов, сообщили в МЧС. По данным ведомства на 7:32 утра, в Приволжском федеральном округе из-за урагана погибли десять человек, более 65 пострадали. В Татарстане дерево упало на туристическую палатку, из-за чего погиб ребенок.

Обновление. В материал добавлены последние данные о погибших и пострадавших по состоянию на 12:45.